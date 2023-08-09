Конфуз невестки Наташи Королевой всплыл наружу

Ролик с конфузом Мелиссы вызвал шквал насмешек

Сын Наташи Королевой и Сергея Глушко уже третий год живет со стриптизершей Мелиссой Волынкиной. Год назад влюбленные съехали из дома певицы в съемную однушку. Однако бытовые трудности молодых ничуть не пугают. Они весело проводят время, наслаждаясь друг другом. На днях Архип Глушко показал видео со своей девушкой.

Сын Наташи Королевой отдохнул с Мелиссой Волынкиной на катере. Архип Глушко поделился кадрами прогулки по озеру.

Вот только видео оказалось не совсем удачным. Дело в том, что у Мелиссы нет переднего зуба. В кадре она пыталась держать рот закрытым, но в какой-то момент продемонстрировала беззубую улыбку.

Ролик с конфузом Мелиссы вызвал шквал насмешек. Народ призывает Королеву позаботиться о невестке, отправив ее к стоматологу.

Меж тем бойкая стриптизерша не унывает. Она недавно объявила о скором пополнении в семье. Оказывается, Мелисса любит детей и не против родить возлюбленному как минимум двоих наследников. "Хочу двоих детей: девочку и мальчика, но иногда думаю о троих. Почему-то в моей семье у всех больше двоих детей", - сообщила она.

Что касается Королевой, то она не раз заявляла, что не собирается вмешиваться в личную жизнь сына. При этом Наташа оплачивает молодым квартиру и сняла Мелиссу с шеста, устроив ее работать визажисткой.