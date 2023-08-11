Вопрос дня: А какой ваш любимый анекдот про Штирлица? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Михаил Грушевский, пародист, шоумен:

- Приходит Мюллер к Борману: «Штирлиц - русский шпион!» Борман - Мюллеру: «Бросьте ерундой заниматься. Лучше послушайте мою новую песню - «Лыжи у печки стоят...». Броневой мне рассказывал про деспотичность Лиозновой. Адъютант Мюллера Шольц, которого исполнял актер Масоха, должен был Мюллеру доложить: «Группенфюрер, штандартенфюрер Штирлиц прибыл!» Но актера замкнуло, Лиознова объявила перерыв. И Броневой посоветовал актеру разделить слова на два: штандартен и фюрер. Смеялись все.

Семен Альтов, писатель-сатирик:

- Встретив гестаповцев, Штирлиц выхватил шашку и закричал: «Порублю!» Гестаповцы скинулись по рублю и убежали. Это гениальное кино. Которое надо показывать и новорожденным, и уходящим на тот свет. Через полгода после выхода «Семнадцати мгновений» я получил свою первую премию «Золотой теленок» - вот это был анекдот.

Александр Михайлов, генерал ФСБ в отставке:

- Штирлиц выстрелил в упор. Упор упал. Успех фильма - число возникших после его выхода анекдотов. Я читал внимательно Семенова - он великий мастер диалогов. Фильм тем более успешен, чем больше его раздирают на цитаты. В народ ушли фразы «Наши вожди - большие фантазеры» и «Штирлиц идет по коридору - по какому коридору?». Не знаю, читал ли сценарий фильма тогдашний глава КГБ Андропов, но знаю, что читали серьезные люди в разведке.

Юрий Ковердяев, бывший главный художник Гознака:

- Мюллер шел по Линденштрассе и получил кирпичом по голове. «Вот тебе раз!» - подумал Мюлер. «Вот тебе два!» - кинул второй кирпич Штирлиц.

Андрей Туманов, глава «Садоводов России»:

- Штирлиц с Мюллером сидят в ставке Гитлера на совещании. Входит офицер, чтобы передать срочную телефонограмму Штирлицу. Гитлер: «Что за записка?» И читает написанное кириллицей: «Штирлиц - вы балбес!» Гитлер: «Штирлиц, всем надоели ваши шпионские штучки!» А полковник Максим Максимович Исаев понял, что на Родине ему присвоили звание Героя Советского Союза.

Александр Пашутин, народный артист России:

- Я увидел фильм про разведчика Кима Филби, а потом узнал от его жены, посмотревшей «Семнадцать мгновений весны», что такого Штирлица рассекретили бы через два дня. Я видел Филби, который был с трубкой, всегда улыбался и был свой в доску. А Штирлиц был слишком строгим и крутым - это мне говорила жена Филби. И я подумал, что, может, она права. Но я люблю этот сериал. А анекдот: Штирлиц топил печь. Через час печь утонула.

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