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Звезды14 августа 2023 21:15

Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский уехали из России

Поклонники тем временем бурно обсуждают внешность артистки
Ольга ЛИБГАРДТ
Ольга ЛИБГАРДТ
Юлия Высоцкая с мужем Андреем Кончаловским.

Юлия Высоцкая с мужем Андреем Кончаловским.

Фото: Евгения ГУСЕВА

Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский рассекретили свое местонахождение. Супруги находятся за пределами России. Они проводят время на своей роскошной вилле в Италии.

Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая уехали из России. Сейчас артисты наслаждаются отдыхом на вилле в Тоскане. Режиссер закончил снимать новый фильм, главную роль в котором сыграла его жена. Теперь супруги любуются итальянским побережьем.

Кончаловский купил виллу в Тоскане более 10 лет назад. Особняк XVIII векa когда-то принадлежал итальянским аристократам. Потом его приобрели американцы, которые не следили за состоянием исторического здания.

Андрей Сергеевич вложил большие деньги в реставрацию виллы, полностью сохранив ее исторический облик. На территории поместья имеется гостевой дом, погреб и виноградники.

Подписчики тем временем бурно обсуждают внешность артистки. Большинство волнуется из-за излишней худобы Высоцкой, которая буквально тает на глазах.

Однажды она рассказывала, что регулярно практикует индийскую практику экадаши, которая предполагает полное голодание в определенные дни лунного цикла. Актриса не ест сутками и употребляет только воду.

Шоу-бизнесИнтересноеАндрей Кончаловский: досье KP.RU