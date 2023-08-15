Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский уехали из России

Юлия Высоцкая с мужем Андреем Кончаловским. Фото: Евгения ГУСЕВА

Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский рассекретили свое местонахождение. Супруги находятся за пределами России. Они проводят время на своей роскошной вилле в Италии.

Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая уехали из России. Сейчас артисты наслаждаются отдыхом на вилле в Тоскане. Режиссер закончил снимать новый фильм, главную роль в котором сыграла его жена. Теперь супруги любуются итальянским побережьем.

Кончаловский купил виллу в Тоскане более 10 лет назад. Особняк XVIII векa когда-то принадлежал итальянским аристократам. Потом его приобрели американцы, которые не следили за состоянием исторического здания.

Андрей Сергеевич вложил большие деньги в реставрацию виллы, полностью сохранив ее исторический облик. На территории поместья имеется гостевой дом, погреб и виноградники.

Подписчики тем временем бурно обсуждают внешность артистки. Большинство волнуется из-за излишней худобы Высоцкой, которая буквально тает на глазах.

Однажды она рассказывала, что регулярно практикует индийскую практику экадаши, которая предполагает полное голодание в определенные дни лунного цикла. Актриса не ест сутками и употребляет только воду.