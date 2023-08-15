У блогерши Блиновской арестовали имущество на 64 млрд рублей: это больше, чем годовой бюджет многих российских регионов

Елена Блиновская. Фото: Иван МАКЕЕВ

Дело блогерши Елены Блиновской, которую обвиняют в неуплате налогов на почти 1 млрд рублей, обрастает новыми подробностями. Ее адвокат заявила, что суд арестовал имущество ее клиентки на сумму в 64 млрд рублей!

Это ж откуда такие деньжищи? Напомним, свои капиталы Елена Блиновская заработала на «Марафонах желаний». Это мотивационные тренинги для женщин, которые учат, как стать успешным. Причем советы лежат исключительно в области самовнушения: правильно сформулируй желание, думай о нем почаще, говори так, будто у тебя уже все есть и прочий набор банальностей. За такие курсы желающие добиться успеха платили от 3 тысяч рублей до миллионов (столько выкладывали VIP-клиентки за индивидуальные занятия). По версии следствия, до налоговой доходило далеко не все: чтобы платить по минимальной ставке, дива «раздробила» бизнес между несколькими компаниями и индивидуальными предпринимателями - друзьями и родными. Так за несколько лет и набежала неуплата на 918 млн. Вероятно, о возможном аресте Блиновскую кто-то предупредил - пыталась выехать в Белоруссию на арендованной машине, но была остановлена на границе.

Сейчас Елена под домашним арестом ожидает суда.

Раньше озвучивали данные о чистых доходах империи Блиновской в несколько сотен миллионов рублей в год. (Оценка Forbes за 2020 год: 200 млн). Теперь очевидно, что речь шла о более солидных суммах.

Елена Блиновская у здания Пресненского суда. Фото: Максим Григорьев/ТАСС

15 августа в Москве прошло заседание Центра общественных процедур «Бизнес против коррупции». Бизнес приходить сюда, чтобы пожаловаться на проблемы с разными госорганами, рейдерами и проч. На нынешнем заседании разбирали и «дело Блиновской». Судя по всему, блогерша недовольна тем, что ей не отменяют домашний арест - она хотела бы свободно перемещаться по городу, а не сидеть в загородном доме (за 300 млн рублей) на Новорижском шоссе.

На заседание пришла ее адвокат Наталия Сальникова и сообщила:

- В рамках дела наложены аресты, в том числе на имущество ряда компаний, на общую сумму примерно 64 миллиарда рублей…

Говорят, в зале в этот момент даже кто-то присвистнул, а брови общественников от удивления поползли к макушке.

Что такое 64 млрд рублей, обывателю может быть сложно представить. Например, самая дорогая квартира Москвы - пентхаус на 1000 «квадратов» в центре города - стоит 3 млрд рублей. В Питере на строительство трех новых станций метро заложены траты в 60 млрд рублей. В Приморье за такую же сумму построят огромный порт «Аврора» на 450 рабочих мест, а в Нижегородской области - новую ТЭЦ. Годовой бюджет Смоленской области в 2023 году – 63,7 миллиардов рублей. Еще в 20 регионах России – бюджет меньше 64 миллиардов.

Адвокат также рассказала, что из заявленных 918 млн неуплаченных государству (при этом точная сумма до сих пор не установлена, ждут вердикта налогов), ее клиентка возместила уже 55 миллионов рублей. Сложность в том, что для погашения долгов нельзя использовать арестованные деньги. Светские сплетники судачат, мол, королеве марафонов приходится занимать у друзей и знакомых.

Как объясняют в следствии, в случае неуплаты задолженности по налогам часть арестованного имущества может быть продано - чтобы погасить недостающую сумму. Все остальное владелице вернут. Но до этого еще далеко. Расследование в самом разгаре.

КОНКРЕТНО

Чем владеет мама «марафонов желаний»

Суд заявлял об аресте имущества в несколько заходов. На данный момент арестовано:

- 21 объект недвижимости (квартиры, дома, нежилые помещения), которыми владела Блиновская и члены ее семьи в Москве, Подмосковье и Ярославской области,

- 12 счетов в крупных российских банках;

- четыре элитных автомобиля («Бентли», «Ламборгини» и так далее);

- мотоцикл «Харлей Дэвидсон», снегоболотоход, моторная лодка, гидроцикл и семь прицепов;

- 54 расчетных счета компаний, которые по версии следствия связаны с блогершей.

Действительно ли это тянет на 64 млрд рублей - вопрос открытый.

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