«Это был удар всесокрушающей силы»: Александр Домогаров безутешен после смерти бывшей жены

Актер Александр Домогаров. Фото: Борис КУДРЯВОВ

15 августа прошло прощание с Ириной Домогаровой, бывшей женой народного артиста и матерью его сына Александра Домогарова-младшего.

Ирина Анатольевна умерла 13 августа от онкологического заболевания. О том, что она несколько лет боролась с онкологией, стало известно месяц назад.

Александр Домогаров был вынужден рассказать то, о чем долго молчал. Два с половиной года назад тяжело заболела его бывшая жена. Все это время шла борьба за её жизнь. Ему и его сыну Александру было очень тяжело. Но весь ужас обрушился в последний месяц, когда врачи объявили, что они бессильны помочь...

Сразу после смерти Ирины актёр объявил «режим молчания»: «Это были страшные три дня, - написал он в своем Телеграме. - Горжусь своим сыном, он выдержал, выстоял, вынес… Не знаю, чего ему это стоило. Он выдержал вчерашний день достойно как настоящий мужик, хотя удар для него всесокрушающей силы».

Домогаров поблагодарил всех, кто его поддержал, хотя «многие люди за эти два с половиной года из моей жизни ушли».

«Хочу сказать слова благодарности вам – за слова сочувствия, соболезнования. Хотя иногда бывает лучше помолчать, - обратился он к своим подписчикам. - Хочу сказать слова благодарности людям, которые были с нами и очень нам помогли»... Кирилл Игоревич Крок, директор Театра им.Вахтангова свел с главврачом 62-й горбольницы. А тот, избегая административного формализма, сразу же стал Ирину лечить. Поблагодарил врачей, которые вели Ирину в течение полутора лет.

«Есть люди, которые стали после 10 июля нашими ангелами-хранителями. Когда нам сказали, что возможности врачей не безграничны и возможности организма исчерпаны, у нас опустились руки. Это случилось накануне моей премьеры - «Маскарада». Но мир не без добрых людей. Ирочка Казначеева (пресс-секретарь Владимира Мединского - Ред.), ты сделала невозможное. Ты свела нас с людьми, которые нам очень помогли. Нам дали врача паллиативной помощи, который нас вел в последний месяц жизни Ирины Анатольевны. У нас были препараты, у нас были лекарства. У нас было питание, всё что было необходимо Ирине в последние дни – все это было»…

Домогаров поблагодарил и Театр им.Моссовета, который тоже предлагал помощь. «И огромные слова благодарности Игорю Николаевичу Мишину (Генеральный директор онлайн-кинотеатра «KION»). Именно он протянул руку помощи, когда Саша отказался от проекта (из-за болезни матери Домогаров-младший был вынужден прервать съемки сериала «Она такая классная». Готов был совсем отказаться от проекта, к которому готовился и которого очень ждал, - Ред.). Он вошел в ситуацию. И сейчас принято решение: Саша продолжит проект. Это для него лучшее лечение, лучшее средство, которое может сегодня помочь. Игорь Николаевич, мой вам поклон. Спасибо всем, кто был с нами рядом. Кто нас поддерживал, помогал…»

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