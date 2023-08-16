Чулпан Хаматова* созывает гостей на сытный ужин, чтобы собрать деньги для ВСУ

Чулпан Хаматова. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Как это всегда и случается с прогрессивной российской интеллигенцией, «быть за мир» и «против войны» на деле означает ждать поражения родной страны и скорейшей смены власти. Не все признаются об этом вслух, многие скрывают, молчаливо ждут, пока все «рассосется» или все же предпринимают шаги по реализации тайных мечт.

Так было и так есть с Чулпан Хаматовой* — как некоторые считали, "совестью нации" с глазами олененка Бэмби. Когда актриса поддерживала президента России на выборах, никто не верил. Когда она руководила крупным благотворительным фондом и держала фигу в кармане — все сомневались. Когда играла Раису Горбачеву в спектакле Театра Наций про свободные и демократические девяностые — думали, что это всего лишь роль, образ. Когда сыграла Зулейху в русофобском и антисоветском сериале — все еще колебались. Когда приняла решение уехать в Латвию — решили, что испугалась. Когда начала раздавать там интервью, признаваясь, что ненавидит "режим", поддерживает снос памятников советским героям и симпатизирует Украине — смущались: ну, мало ли, надавили, наверно, ради гражданства. Когда Хаматова* начала появляться на латвийских митингах и выступать под украинским флагом — до многих начало доходить.

Ну, а теперь все маски оказались сброшенными за ненадобностью. Совсем скоро состоится ВИП-ужин с участием Чулпан, деньги от которого отправятся прямиком на Украину и латвийским фондам, помогающим ВСУ. Анонс мероприятия появился еще в июле — организовывает его еще один беглый русофоб, "ресторатор" Евгений Чичваркин*, заработавший в России дикие деньги на контрафактной продукции, которая реализовывалась в «Евросети».

— На нашей дальней даче в Юрмале состоится благотворительный ужин, на котором специальным гостем и, по мнению следствия, «соучастником» будет великая актриса Чулпан Хаматова*, — сообщил в соцсетях Чичваркин*. — Планируемое количество гостей от 12 до 16 человек. Подтверждение платежа — это ваш билет, а наш ужин — только благодарность вам за помощь стремящейся к свободе и западным ценностям Украине

Если случится солдаут (в чем сомневаться не приходится), компания эмигрантов соберет порядка 160 тысяч евро (16,3 миллиона рублей). Куда пойдут эти деньги? Ну понятно, что на мир...в понимании Евгения и Чулпан. То есть на нужды украинцев — беженцев, «ветеранов «Азова»** (то есть нацистов-головорезов с гитлеровскими тату) и закупку специальных медицинских жгутов для ВСУ.

Трапезничать российские помощники Украины собираются сытно и изысканно: «копченый по оригинальному рецепту лосось», «супер-креветка карабинерос уникального размера», стейк, шампанское и «красное рекой». В общем-то обсуждать тут совершенно нечего. Новость для распространения — так себе. Зачем тогда писать об этом? Даже несмотря на подобные «благотворительные акции», все еще не затухает маленькая надежда о простой и ясной, рабочей формуле: если либеральный интеллектуал или очередная «совесть нации» уверяет, что он «гуманист», «пацифист», «за мир» и «против войны», можно сразу переводить на русский, не дожидаясь саморазоблачения: этот человек за Украину — и за поражение России.

* - признан Минюстом РФ иноагентом.

** - Запрещенная в России террористическая организация.

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