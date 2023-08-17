Последние новости о ситуации на и вокруг Украины на 17 августа 2023 года: Чиновник НАТО взял слова про переговоры с Россией обратно

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АДЕКВАТЫ "КОСЯТ" ПОД ПСИХОВ

Самые адекватные граждане нынешней Украины предусмотрительно запасаются медицинскими справками, что они являются психически больными. Такой вывод можно сделать после того, как Государственное бюро расследований Украины (ГБР – аналог американской ФБР) разоблачило в Николаевской психбольнице масштабную схему оформления липовых справок для уклонистов от мобилизации.

Мало того, что это давало железную отмазку от мобилизации, не требуя покидать территорию Украины, так еще и обходилось "новым психам" существенно дешевле. Если в военкоматах плата за "Липу" начинается от 5 тысяч долларов США, то твердый тариф николаевских медиков был в разы гуманнее и более щадящим для кошелька клиентов - 1,5 тыс. долларов.

Как считает следствие, схему организовал директор психбольницы, а его сообщник из правоохранительных органов занимался отбором клиентов. Как раз правоохранителя и задержали при обмене медсправок на деньги.

Все- таки они немного ненормальные. Потому что первое, что должны были сделать этот директор психушки и его сообщник – так это обзавестись справками, что они сами тоже психически больные.

В ЛАВРЕ ПОСЕЛЯТ ВОЕННЫХ УКРОНАЦИСТОВ

Исполняющий обязанности министра культуры Украины (есть там, как ни удивительно и такое-!) Ростислав Карандеев заявил, что на территории Киево-Печерской лавры открыли центр духовной реабилитации украинских военнослужащих, которых заселят в лавру по программе "Духовное восстановление культурой".

- Во время пребывания военные будут привлекаются к культурно-образовательным активностям, духовным и религиозным практикам, - заявил Карандеев, но что подразумевает под "культурно-образовательными активностями", так и не пояснил.

Правда, пребывание укровояк не будет там продолжительным. Они проведут на территории Лавры от 1 до 7 дней. Так что рассчитывать на их какое-то значительное культурное или духовное обогащение явно не стоит.

БЕЙ СВОИХ!

Крупнейший на Украине сайт для поиска работы разорвал контракты на 5 млн гривен с компаниями, работающими на российском рынке. Теперь сайт не публикует вакансии 20 крупных компаний. Самое интересное, что на самой Украине эти компании не запрещены и продолжают работать вполне легально, не находясь под какими-либо санкциями. Их единственное прегрешение заключается в том, что они не ушли из России. То есть налицо угар такого украинского патриотизма, что бьют уже и по своим. Поскольку решение руководства ресурса означает лишь то, что тысячи украинцев не смогут найти себе нормальную работу с достойной зарплатой.

Вряд ли такая демонстрация со стороны вынудит все эти компании уйти с рынка России. Скорее, они задумаются над тем, что они продолжают делать на Украине, и каковы перспективы их пребывания там.

ОШИБСЯ И ПОКАЯЛСЯ

Глава канцелярии генсека НАТО Стиан Йенсен, который на днях предположил, что Украина может получить членство в НАТО в обмен на уступку части территории РФ, уже дезавуировал свое заявление и назвал его "ошибкой".

- Мое заявление по этому поводу было частью более широкой дискуссии о возможных сценариях будущего в Украине, и я не должен был так говорить. Это была ошибка, - заявил Йенссен норвежскому изданию VG. - Если, и я подчеркнул, если вы дойдете до точки, где можно будет вести переговоры, военная ситуация на земле, на территории, кто что контролирует, будет абсолютно центральной, и обязательно окажет решающее влияние на то, какой возможный исход может быть у этого конфликта. Именно по этой причине крайне важно, чтобы мы поддерживали украинцев тем, что им нужно

После чего в очередной раз произнес приятную слуху Киева мантру, что Украина будет сама определять, когда и на каких условиях она готова к переговорам.

А то ведь чуть ли не половина Украины после того первого заявления и истерических опровержений пошла стирать штаны.

ОБЪЯСНИТЕ ЕМУ ПРО БИЗНЕС

Бывший офицер разведки ВМС США Остин Грей, после отставки работающий на заводе по производству БПЛА, заявил, что американские беспилотники не подходят для поля боя на Украине. Об этом он заявил в своей колонке, опубликованной Wall Street Journal.

- Американские компании не производят массово дешевые одноразовые беспилотники, которые нужны украинским войскам. Поскольку эти фирмы продают их правительствам и бизнес-клиентам, их передовые беспилотники начинаются примерно с 16 000 долларов, - считает Грей. По его словам, американские компании "месяцами тестировали свои беспилотники на Украине", но "они не могут идеально работать в суровых условиях украинского поля боя".

Грей уверен, что на поле боя необходим беспилотник для массового рынка, стоимость которого не превышает несколько тысяч долларов. И "это то, что нужно Украине, чтобы заменить DJI Mavic-3, вездесущий китайский инструмент на передовой".

Удивительно, как этот американец не понимает, что с дорогого беспилотника откат всем участникам сделки купли-продажи и откат больше. Ему бы надо на Украине приехать для стажировки в коммерции.

И ПО ГАЗУ ДЛЯ ЕВРОПЫ УКРАИНА СКАЖЕТ НЕТ

Министр энергетики Украины Герман Галущенко в интервью рассказал, что Киев не будет вести переговоры о продлении контракта на транзит газа с Россией, который истекает в конце 2024 года.

- Мы точно не будем стороной переговоров с россиянами, - объяснил Галущенко. - Я думаю, что следующий год будет показателен с точки зрения возможности Европы функционировать вообще без российского газа.

Интересная получается практика, когда Киев готовится ставить опыты над Европой и даже заранее предупреждает Евросоюз об этом.

ДАВАЙТЕ БОЯТЬСЯ ВМЕСТЕ!

Польша направила к границе с Белоруссией порядка 10 тысяч человек дополнительного воинского контингента. Государственная пограничная служба Латвии объявила о срочной мобилизации сил для усиления охраны границы с Беларусью. Литва официально утвердила закрытие двух из шести погранпереходов с Беларусью с 18 августа — в связи с "геополитической ситуацией, угрозой нацбезопасности и для предотвращения контрабанды товаров". А 28 августа Варшава, Рига и Вильнюс соберутся, чтобы обсудить возможность коллективного решения о полном закрытии границы с Беларусью.

Ситуация практически один в один повторяет ту серию мультфильма "Котенок по имени Гав", когда Гав предлагает своему другу щенку бояться грозы вместе. Хорошо хоть Эстония в силу географических причин может не бояться. Хотя может ли?

ОДНОЙ СТРОКОЙ

- Представитель Хмельницкой епархии ПЦУ Захарий Зализный сообщил, что с 2014 года в УПЦ КП, а затем в ПЦУ из канонической Украинской православной церкви перешли 250 приходов и - всего двадцать священников. Иуд на пальцах посчитать.

- Секретарь СНБО Украины экс-ветеринар и бывший бандит Алексей Данилов объявил, что "мирный план Зеленского", в основе которого лежит требование вывести российские войска на границы 1991 года, безальтернативен, но в нем можно менять последовательность пунктов.

- Правительство Молдавии единогласно проголосовало за переименование Приднестровья в официальных документах, теперь будет использоваться термин "приднестровский регион". Со строчной маленькой буквы. Майя Санду и гадит по мелкому.

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