Домогаров изменился до неузнаваемости и опух от слез после смерти второй жены от рака

Александр Домогаров убит горем Фото: Кадр видео

Александр Домогаров изменился до неузнаваемости после смерти второй жены Ирины от рака. Сейчас на актера страшно смотреть. Опухший от слез артист не может прийти в себя от горя.

Вторая жена Александра Домогарова более двух лет боролась с онкологическим заболеванием. В последний месяц жизни женщины рядом с ней были не только близкие, но и врач паллиативной помощи. "Нам дали врача паллиативной помощи, который нас вел до самого конца. У нас были препараты, у нас были лекарства, у нас было питание - все то, что было необходимо Ирине Анатольевне последние дни", - рассказал Домогаров.

Бывшая супруга Александра Домогарова Ирина ушла из жизни 13 августа 2023 года в 60 лет. Ирину Анатольевну отпевали в Церкви Троицы Живоначальной.

А спустя сутки после похорон актер оставил душераздирающее сообщение. Александр Юрьевич рассказал, какие страшные дни пережил он и его сын.

"Это были страшные три дня. Горжусь своим сыном. Он выстоял. Не знаю, чего ему это стоило... Удар для него всесокрушающей силы", - заявил актер.

Он признался, что плакал от бессилия из-за трагедии с супругой. Горе отразилась на внешнем виде Домогарова. Измученный мужчина предстал с опухшим лицом.

"Вынес все это с божьей помощью, скрипя зубами и плача от бессилия в углу, чтобы никто не видел. 10 июля был поставлен ультиматум, что возможности врачей не безграничны и возможности организма исчерпаны. У нас с сыном в тот момент просто опустились руки", - разоткровенничался артист.