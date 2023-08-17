Ученые: все мужчины делятся на три типа

Мужчины делятся всего лишь на три типа Фото: Shutterstock

Несмотря на кажущееся разнообразие мужчин, они не столь уж сильно отличаются друг от друга, когда это касается отношений с женщинами. Близких отношений. Но не только сексуальных, а в широком смысле – социальных.

Мужчины делятся всего лишь на три типа. Канадские исследователи из Университета Британской Колумбии (University of British Columbia) сделали такой вывод, изучив поведение 92 гетеросексуальных мужчин в возрасте от 19 до 43 лет. Свои доводы они изложили в журнале Social Science & Medicine.

Итак, согласно классификации, предложенной канадцами, сильная половина человечества состоит из нео-традиционалистов, эгалитарных особей и прогрессивных.

Представители нео-традиционного типа охотно исполняют роль главы семьи – вожака, добытчика и «каменной стены». Они приверженцы традиционных – по сути патриархальных – взглядов на взаимоотношения с партнершами. Такие, как правило, не одобряют женское трудоустройство, карьерный рост, любят, чтобы от них зависели.

Эгалитарные мужчины ратуют за «равноправие полов», приветствуют вклад женщин в общий бюджет. Или в воспитание детей. Или в домашнее хозяйство. Их ничуть не смущает, если он – вклад – больше, чем с их стороны. При этом такие мужчины подсознательно сравнивают свои «заслуги» с «заслугами» партнерши. И следят за тем, чтобы не слишком усердствовать – особенно в домашних делах, считая, что уж тут женщины должны делать больше. То есть, проявлять заботу и обеспечивать уют.

Для справки: в основе семейного эгалитаризма (от французского Еgalitе - равенство) лежит идея о равных правах и равных возможностях для супругов в самореализации.

Прогрессивные мужчины озабочены «распределением ролей», они то и дело уточняют, кто и что должен делать.

Удивительно, что современное общество – особенно западное - относится к нео-традиционалистам с предубеждением, мягко говоря. Мол, подавляют женскую волю своей. И сами от этого психуют.

Психически здоровее всех, по наблюдениям канадцев, мужчины самого занудного – прогрессивного типа. Видимо, занимаясь «семейной режиссурой», они успокаиваются.

Какой тип более любим женщинам, исследователи не объяснили. У каждого есть свои достоинства и недостатки.

КСТАТИ

Полезные советы

Вопреки «открытию» канадских ученых, просто очевидно, что мужчин – опять же имея ввиду их интимные отношения с женщинами, можно поделить еще и на «внушительных», и на «скромных». Образно говоря. В смысле размеров мужского достоинства. Многим потенциальным партнершам, хотелось бы знать такие подробности заранее. Хотя бы приблизительно. В дополнения о представлении о типе «экземпляра», претендующего на длительные серьезные отношения с ними.

Есть такая возможность. Секретные исследования ученых из Южной Кореи выявили один, но верный внешний признак, проясняющий интересующий вопрос – универсальный, не зависящий от типа мужчин.

Как оказалось, ни величина носа, ни размер обуви, ни густота волосяного покрова на теле, ни лысина надежной связи с интимными габаритами не демонстрируют. Нет корреляции, говоря научным языком. Её подозревали, искали, но так и не нашли. А вот с руками, точнее с пальцами – связь имеется. Если верить результатам, полученным медиками из урологического отделения госпиталя Гачонского Университета (urology department of Gachon University Gil Hospital in Incheon, South Korea).

Вывод корейцев, публикованный в авторитетном научном журнале Asian Journal of Andrology: чем у мужчины безымянный палец длиннее указательного, тем длиннее у него и детородный орган. И вообще, если безымянный палец длиннее указательного, то это, простите за каламбур, указывает на то, что и достоинство вполне себе достойное. И наоборот.

Для справки: указательный палец - тот, которым указывают направление, безымянный - тот, на котором носят обручальное кольцо.

Данные, на основе которых ученые сделали выводы, были получены тайно - после того, как они незаметно обмерили пациентов своего урологического отделения - пока те находились под наркозом.

Бесчувственным пациентам максимально оттягивали пенисы. Такой способ - один из верных, позволяющих определить, каков будет размер достоинства в возбужденном состоянии. На сколько можно оттянуть - на столько он и увеличится в длину.

Гипотеза, лежащая в основе «внешнего признака» такова: размеры безымянного пальца закладываются еще в утробе матери и под действием мужского полового гормона тестостерона. Равно, как и размеры параллельно развивающегося мужского достоинства. Чем больше тестостерона получает плод в целом, тем более у него вытягивается и палец, и его гормональный партнер.

К сожалению, корейские ученые не сообщили, можно ли измерив пальцы, прикинуть интимные размеры, не относительно, а точно - в сантиметрах. Этот показатель пока требует непосредственного подхода с линейкой.

На счет сантиметров: о размерах пенисов в глобальном масштабе можно узнать из нашего материала. Известно, в каких странах они растут хорошо, а в каких – не очень.