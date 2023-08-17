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Наука17 августа 2023 12:42

Ученые: все мужчины делятся на три типа

Мужчины только двух типов самые психически уравновешенные
Владимир ЛАГОВСКИЙ
Владимир ЛАГОВСКИЙ
Мужчины делятся всего лишь на три типа

Мужчины делятся всего лишь на три типа

Фото: Shutterstock

Несмотря на кажущееся разнообразие мужчин, они не столь уж сильно отличаются друг от друга, когда это касается отношений с женщинами. Близких отношений. Но не только сексуальных, а в широком смысле – социальных.

Мужчины делятся всего лишь на три типа. Канадские исследователи из Университета Британской Колумбии (University of British Columbia) сделали такой вывод, изучив поведение 92 гетеросексуальных мужчин в возрасте от 19 до 43 лет. Свои доводы они изложили в журнале Social Science & Medicine.

Итак, согласно классификации, предложенной канадцами, сильная половина человечества состоит из нео-традиционалистов, эгалитарных особей и прогрессивных.

Представители нео-традиционного типа охотно исполняют роль главы семьи – вожака, добытчика и «каменной стены». Они приверженцы традиционных – по сути патриархальных – взглядов на взаимоотношения с партнершами. Такие, как правило, не одобряют женское трудоустройство, карьерный рост, любят, чтобы от них зависели.

Эгалитарные мужчины ратуют за «равноправие полов», приветствуют вклад женщин в общий бюджет. Или в воспитание детей. Или в домашнее хозяйство. Их ничуть не смущает, если он – вклад – больше, чем с их стороны. При этом такие мужчины подсознательно сравнивают свои «заслуги» с «заслугами» партнерши. И следят за тем, чтобы не слишком усердствовать – особенно в домашних делах, считая, что уж тут женщины должны делать больше. То есть, проявлять заботу и обеспечивать уют.

Для справки: в основе семейного эгалитаризма (от французского Еgalitе - равенство) лежит идея о равных правах и равных возможностях для супругов в самореализации.

Прогрессивные мужчины озабочены «распределением ролей», они то и дело уточняют, кто и что должен делать.

Удивительно, что современное общество – особенно западное - относится к нео-традиционалистам с предубеждением, мягко говоря. Мол, подавляют женскую волю своей. И сами от этого психуют.

Психически здоровее всех, по наблюдениям канадцев, мужчины самого занудного – прогрессивного типа. Видимо, занимаясь «семейной режиссурой», они успокаиваются.

Какой тип более любим женщинам, исследователи не объяснили. У каждого есть свои достоинства и недостатки.

КСТАТИ

Полезные советы

Вопреки «открытию» канадских ученых, просто очевидно, что мужчин – опять же имея ввиду их интимные отношения с женщинами, можно поделить еще и на «внушительных», и на «скромных». Образно говоря. В смысле размеров мужского достоинства. Многим потенциальным партнершам, хотелось бы знать такие подробности заранее. Хотя бы приблизительно. В дополнения о представлении о типе «экземпляра», претендующего на длительные серьезные отношения с ними.

Есть такая возможность. Секретные исследования ученых из Южной Кореи выявили один, но верный внешний признак, проясняющий интересующий вопрос – универсальный, не зависящий от типа мужчин.

Как оказалось, ни величина носа, ни размер обуви, ни густота волосяного покрова на теле, ни лысина надежной связи с интимными габаритами не демонстрируют. Нет корреляции, говоря научным языком. Её подозревали, искали, но так и не нашли. А вот с руками, точнее с пальцами – связь имеется. Если верить результатам, полученным медиками из урологического отделения госпиталя Гачонского Университета (urology department of Gachon University Gil Hospital in Incheon, South Korea).

Вывод корейцев, публикованный в авторитетном научном журнале Asian Journal of Andrology: чем у мужчины безымянный палец длиннее указательного, тем длиннее у него и детородный орган. И вообще, если безымянный палец длиннее указательного, то это, простите за каламбур, указывает на то, что и достоинство вполне себе достойное. И наоборот.

Для справки: указательный палец - тот, которым указывают направление, безымянный - тот, на котором носят обручальное кольцо.

Данные, на основе которых ученые сделали выводы, были получены тайно - после того, как они незаметно обмерили пациентов своего урологического отделения - пока те находились под наркозом.

Бесчувственным пациентам максимально оттягивали пенисы. Такой способ - один из верных, позволяющих определить, каков будет размер достоинства в возбужденном состоянии. На сколько можно оттянуть - на столько он и увеличится в длину.

Гипотеза, лежащая в основе «внешнего признака» такова: размеры безымянного пальца закладываются еще в утробе матери и под действием мужского полового гормона тестостерона. Равно, как и размеры параллельно развивающегося мужского достоинства. Чем больше тестостерона получает плод в целом, тем более у него вытягивается и палец, и его гормональный партнер.

К сожалению, корейские ученые не сообщили, можно ли измерив пальцы, прикинуть интимные размеры, не относительно, а точно - в сантиметрах. Этот показатель пока требует непосредственного подхода с линейкой.

На счет сантиметров: о размерах пенисов в глобальном масштабе можно узнать из нашего материала. Известно, в каких странах они растут хорошо, а в каких – не очень.

Наука: Клуб любознательных