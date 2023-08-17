Почему Путин отказался штурмовать Киев и что ждет Зеленского: Откровенное интервью Александра Лукашенко

Александр Лукашенко.

ЕСЛИ КИЕВ НЕ ОСТАНОВИТСЯ

Россия перемелет вас. Живую силу и технику. Тех мотивированных, идеологически настроенных нациков - нет. Они все погибли. Кто здесь воюет? Тех, кого вы на улицах поймаете. Они не подготовлены. Они не справятся с этой машиной. Россия перестроилась.

У России сегодня новейшее оружие, беспилотников хватает, совсем другая армия. Они имеют 250 тыс. добровольческий корпус, которые сейчас подготовлены и в резерве. На фронте сейчас у россиян меньше.

«ОТРЕЖУТ ОДЕССУ И НИКОЛАЕВ»

У вас 45 тыс. человек за время контрнаступа погибло и калеками ушли оттуда. Потери у вас на фронте один к восьми. Они вас тут перемелют, а потом сделают то, чего вы больше всего боитесь - отрежут (Одессу и Николаев, - ред.) на Молдову, на Приднестровье.

Если вы сейчас не остановитесь, это будет. Если вы не сядете за стол переговоров. Россия предлагает это. Вы не хотите. Не хотите - не надо. Мощи России хватит. И никакой Запад вам в этом отношении не поможет. Надо взять голову в руки и действовать еще исходя из реалий.

О РАЗГОВОРЕ С ЗЕЛЕНСКИМ

Мы с ним разговаривали долго. Пылил, пылил он… Я говорю: "Знаешь, Володя, мы спорить по телефону не будем. Но запомни: война в твоем государстве, не сегодня-завтра с тебя спросят, почему у тебя на твоей земле идет война, почему ты не предотвратил эту войну, как бы ни было сложно».

А войну предотвратить можно было. Можно. Потому что я был между вами и Россией все время и видел эту возможность.

Президент Белоруссии дал большое интервью украинской журналистке Диане Панченко.

ВЫБОРЫ НА УКРАИНЕ

Очень многие люди начинают реально давать оценку Зеленскому. Поэтому он и мечется. Назначать выборы или, пользуясь военным положением, отсрочить их. Если выборы пройдут в ближайшее время, кто-то из военных победит. Но не Зеленский.

ЧТО ГОВОРИТ ЗАПАД

Войну надо заканчивать. Европейцы абсолютно на это настроены, но пока выполняют команды. Они сигналы эти до вашего Президента - Зеленского - доводят. Зеленский уперся. Потому что сзади главный патрон - это США.

Европа уже потихоньку начинает дрейфовать. Общественное мнение очень плохое по отношению к этой войне. Уже все больше и больше людей высказываются против. Американцы нет - они на этом наживаются.

ЗЕЛЕНСКИЙ СИДЕЛ В ПОГРЕБЕ

Если бы россияне заняли Киев, вы представляете, какая бы это была у вас война? Она бы уже закончилась. Я оказался между Путиным и некоторыми силами в Киеве, которые уже согласились, как немцы говорят, «хендэ хох». Для того, чтобы выжить. И у меня с Путиным был разговор. И Путин мне говорит: «Ты знаешь, взять Киев можно немедленно, но погибнет огромное количество людей». Он говорит: «Ну как ты будешь бить в Киеве по ним, если они там спрятаны за школой и детские сады?»

Не буду говорить о причинах, войска России, которые были на окраине Киева, ушли оттуда. И никакой Зеленский там ничего не отражал. Зря он себе приписывает этот подвиг, которого там не было. Зеленский твой сидел в это время в погребе.

ОБ ОТНОШЕНИЯХ УКРАИНЦЕВ И РОССИЯН

Нам кажется непримиримой позиция украинцев и россиян.

Советский Союз имел хорошие отношения с Германией. И Украина, и Беларусь, которую практически стерли с лица земли, выстроила отношения с Германией. Почему мы не выстроим (отношения с Украиной после окончания военного противостояния. - ред.)? Выстроим. Но к этому надо идти.

К этому нужно идти. И первый шаг - сесть за стол переговоров. Первый день будем смотреть друг на друга, как звери. А потом все-таки начнем разговаривать.

Так же было в Гомеле, в Беловежской пуще, в Стамбуле. Начиналось так, что искрило! Огонь полыхал! А потом начали обсуждать конкретные вопросы. Но американцы сказали Володе Зеленскому: «Стоп, воюем!»

Александр Лукашенко - Украине: "Надо взять голову в руки и действовать еще исходя из реалий".

НИКАКИХ УСЛОВИЙ

Переговоры должны начаться без предварительных условий. Это классика любой дипломатии. Надо сесть за стол и обсуждать все: и Крым, и Херсон, Запорожье, Донецк и Луганск. Садимся, вырабатываем повестку дня. Как обычно это бывает.

Можно вернуться к тем вопросам, которые тогда были выработаны (во время переговоров весной в Стамбуле - ред.). Притом Россия готова была обсуждать все вопросы.

Конечно, Россия никогда в жизни не пойдет на то, чтобы вернуть Крым. Этого не будет. Я пока сомневаюсь, что и на востоке - можно о чем-то договориться. Но Россия готова на любую тему разговаривать. Я вам точно говорю. Но вы, подталкиваемые американцами, этого пока не хотите. Не понимаете, что ценнее человеческой жизни ничего нет. А у вас в сутки при активных боевых действиях полторы тысячи человек гибнут.

О ЗЕЛЕНСКОМ

Он - «герой». Он в маечке разъезжает по всему миру с трезубцем и демонстрирует свой героизм. Помните, как Горбачева: «Горби, Горби, Горби!» И Советский Союз развалился. Точно так происходит и с ним: «Ах, Зеленский! Ах, герой!»

Я наблюдаю за общественным мнением в Украине. Все больше понимают, что Зеленский должен найти выход, чтобы не гибли ребята. Матери какая разница, как это будет, чтобы сохранить жизнь своего ребенка. Поэтому начинает народ трезветь. Ваши олигархи хотят миллиарды свои сохранить и зарабатывать здесь деньги. А война не дает.

Славянские народы дерутся друг с другом, ну и пусть убивают друг друга. Им (США - ред.) это выгодно. «Ослабив Россию, подберемся с этой стороны к Китаю». Зеленский в эту игру играет. Но это закончится тем, что государство Украина - цветущее, красивейшее, богатейшее по своим природным ресурсам - перестанет существовать.

ЦЕЛИ СВО ДОСТИГНУТЫ

Смею высказать свою позицию: цели СВО на сегодняшний день уже выполнены, Украина никогда не будет так агрессивно себя вести в отношении России после окончания этой войны. Украина будет другая.

Я уверен. И под дудку плясать американцев будущая Украина не будет. Я так понимаю. Абсолютно убежден, что так думает и Путин. Это большой урок не только для Украины, но и для России в том числе. И для нас, для всего мира.

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