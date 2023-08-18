Возврата к однополярному миру больше нет: коллективный Запад бессильно смотрит на крушение своей гегемонии

Альянс России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР выглядит одним из символов произошедших фундаментальных перемен. Фото: Shutterstock

«Сначала они тебя не замечают, потом смеются над тобой, затем борются с тобой. А потом ты побеждаешь». Это великое изречение Махатмы Ганди в первую приходит на ум при взгляде на путь, который за два минувших десятилетия проделала организация БРИКС. В начале 2000-х годов, когда, на фоне еще не канувшего в Лету увлечения идеями «однополярного момента» и «конца истории», отдельные специалисты начали говорить о безграничном потенциале развивающихся держав, предсказания о скорой смене глобальной системы координат воспринимались с усмешкой. Зато сегодня переформатирование миропорядка выглядит уже свершившимся фактом, и альянс России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР выглядит одним из символов произошедших фундаментальных перемен.

Конечно, как и многие молодые организации, БРИКС испытывает некоторые трудности и проблемы. Далеко не во всем наши позиции и взгляды полностью идентичны. Москва и Пекин на своем опыте убедились в том, насколько пагубными могут быть иллюзии относительно перспектив слишком доверительного диалога с коллективным Западом. Нью-Дели, Претории и Бразилиа, возможно, еще предстоит пройти через аналогичное отрезвление. Часть элит соответствующих стран по-прежнему тесно связаны с западными бизнес-кругами и не оставляют надежд, даже при взгляде на развязанную против России санкционную войну, встроиться в глобальные рынки.

Одновременно, пользуясь уязвимостью открытых демократических систем, Запад использует все излюбленные инструменты, чтобы привести к ослабить позиции независимо мыслящих политиков. Тем не менее, вектор движения определен, и, в долгосрочной перспективе, освобождение от прежней зависимости обязательно произойдет. В конце концов, никакими уговорами невозможно заставить индийцев забыть о столетиях колониального гнета, бразильцев – о покрываемых Вашингтоном преступлениях военной хунты, южноафриканцев – о происходивших с благословения США преступлениях эпохи апартеида.

Но, в конце концов, при крайне важном символическом значении приближающегося саммита БРИКС, эта площадка остается далеко не единственной альтернативой продвигаемым Западом форматам. Та же Шанхайская организация сотрудничества уже давно превратилась в ключевое объединение, решающее фундаментальные задачи в области безопасности в евразийском регионе – и очередь на вступление в неё продолжает увеличиваться. В Юго-Восточной Азии АСЕАН, совместно с крупнейшими международными игроками, активно работает над продвижением повестки дня, альтернативной американоцентричной. ОПЕК+ стал важнейшим глобальным форумом в сфере энергетической политики, заискивать перед которым вынуждены и вашингтонские «вершители мировых судеб». Африканский союз активно трансформирует статус стран континента в международной политике. И продолжать этот список можно еще долго.

Фактически, мир окончательно стало подлинно многополярным. И отказываются признавать свершившийся факт лишь опьяненные иллюзиями прежних лет американские и европейские политики, которые всё еще рассматривают украинский кризис как шанс вернуть утраченные в результате собственной самонадеянности позиции. Они не понимают, что отмирание прежнего доминирования является неизбежным следованием объективных исторических тенденций. Наивно будет ожидать от предстоящего саммита БРИКС неких судьбоносных решений, которые предопределят развитие человечества – подобный пафос характерен скорее для пустых по сути мероприятий «семерки». Лидеры крупнейших развивающихся государств отдают себе отчет в том, что впереди – дорога длиной в десятилетия, которая лишь при жизни следующих поколений приведет нас к искомой цели. Но первые шаги в этом направлении уже сделаны – и реставрация неоколониальной однополярности возможна лишь в воображении вчерашних властителей дум, в бессилии наблюдающих за тем, как разрушается столь удобная им гегемонистская реальность.

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