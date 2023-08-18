Светлана Бондарчук высказалась о рождении сына от суррогатной матери

Светлана Бондарчук Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Светлана Бондарчук полгода скрывала рождение третьего ребенка. На свет малыш Петя появился в начале 2023 года. 54-летняя Бондарчук не скрывает своего счастья. Однако не все радуются за многодетную маму. Есть те, кто осудил женщину за то, что она воспользовалась услугами суррогатного материнства. Мол, "бывшая жена Федора Бондарчука купила себе ребенка". Блондинка молчать не стала и ответила недовольным гражданам.

"И все же хочу пожелать счастья и гармонии всем, кого заботит, каким образом родился Петя, как мы собираемся его растить и воспитывать. Не переживайте, с этим мы разберемся, можете просто порадоваться за нас!" - заявила Светлана Бондарчук.

Меж тем подписчики Светланы зачем-то пытаются выведать, в какой клинике ей помогли с рождением сына. А еще народ возмущен, что женщина по-прежнему много путешествует и ходит по вечеринкам. Публика полагает, что воспитанием маленького Пети занимаются няньки.

Напомним, Бондарчук сейчас замужем за Сергеем Харченко. Каждый имеет детей от прошлых отношений. Светлана от Федора Бондарчука родила сына Сергея и дочь Варвару, которой диагностировали ДЦП. У Харченко есть дочь-школьница Юнна. Она вместе с папой приезжала на выписку Пети из роддома.