Сестра выступила с сенсационным заявлением о Федоре Бондарчуке

Федор Бондарчук. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Сестра Федора Бондарчука по отцу крайне редко дает интервью. Однако для Леры Кудрявцевой артистка сделала исключение и выступила с сенсационным заявлением. Наталья Бондарчук поделилась тревогами относительно состояния брата Федора Бондарчука.

Наталья Бондарчук родилась в первом браке режиссера Сергея Бондарчука и актрисы Инны Макаровой. Ее единокровный брат Федор Бондарчук появился на свет во втором браке Сергея Федоровича с Ириной Скобцевой.

Бондарчук ушел из семьи, когда Наташе было всего восемь лет, и девочка испытала потрясение. Долгое время она не общалась с новой семьей отца, поскольку ее мама не приветствовала контактов дочери с близкими кинорежиссера. Однако, когда Сергея Федоровича не стало, Наталья сблизилась с братом Федором и сестрой Аленой.

На долю Натальи Сергеевны выпало немало и любовных испытаний. В нее был нежно влюблен Андрей Тарковский. Знаменитый режиссер очаровался ею буквально сразу. "Он просто встал на колени и сказал, что он меня любит", - вспоминала артистка.

Однако счастья в личной жизни так и не случилось. Тарковский был женат и растил сына, Наталья была несвободна. Роман был бурным, расставание получилось болезненным, актриса едва не наложила на себя руки.

В разговоре с Лерой Кудрявцевой звезда неожиданно поделилась тревогами и относительно состояния родного брата Федора. "Это определенная болезнь. Болезнь королей, поэтов…", - огорошила звезда в эфире шоу "Секрет на миллион" на НТВ.

Никаких точных диагнозов Бондарчук не разглашала. Но, как известно, тяжелые болезни не обошли стороной семейство Бондарчука. У его сестры Алены был рак груди, она скончалась в 2009 году, а у дочери Варвары, которая появилась на свет в браке со Светланой Бондарчук, ДЦП.