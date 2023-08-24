«Отец очень торопился»: Сын командира экипажа бизнес-джета Евгения Пригожина рассказал, что предшествовало роковому полету

Командир судна летал около 20 лет ФОТО: соцсети

Тела десяти человек, включая трех членов экипажа, нашли на месте крушения самолета Embraer-135BJ «Legacy 600», который вечером 23 августа упал в Тверской области. Среди них были глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин и ее руководитель Дмитрий Уткин. Командиром экипажа бизнес-джета оказался опытный летчик 51-летний Алексей Левшин, который в день трагедии только вернулся на работу из отпуска.

- Отец работал вахтовым методом. 15 дней был дома, а 30 дней на работе. Летал только по России, но, сколько я себя помню, он был за штурвалом. Лет с 30, наверное, начал, - вспоминает в разговоре с KP.RU сын Алексея Левшина Егор.

Семья Левшиных большая и дружная. Больше 20 лет брака, двое уже взрослых детей. Главу семейства они встречали и провожали в командировки с накрытым столом и теплыми объятиями.

- Мы всегда очень радовались, когда он возвращался, а он всегда подарки какие-то привозил. Недавно он мне «Колу» привез оригинальную из какого-то города, - с улыбкой вспоминает Егор.

Мужчина был примером для своей семьи ФОТО: соцсети

Друзья описывают Алексея как настоящего семьянина. Близкие всегда были для него на первом месте, а сами они рядом с отважным летчиком чувствовали себя как за каменной стеной.

- Он помогал всем, кто нуждался в помощи. Полжизни отдал учебе на летчика, самого себя посвятил своей небезопасной работе. Он всегда был очень веселым и жизнерадостным, шутил, смеялся. Очень любил свою семью. Леша говорил, что они у него самые лучшие. Жена и дети им очень гордились, он для них был стеной! Очень сильно их оберегал и решал все проблемы, - говорят близкие Алексея.

Последний раз родные видели его за день до трагедии. У мужчины тогда как раз заканчивался отпуск.

- Последний раз мы виделись с ним 22 августа, после этого его вызвали на работу. Он как-то очень быстро собирался, торопился, но мы особо не переживали, не было какого-то предчувствия. Он знал, кого они повезут, но ничего по этому поводу не говорил, - вспоминает Егор.

По словам родных погибшего пилота, опознания еще не было. Они ждут звонка от следователей. Авиакомпания уже выразила им соболезнования.

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