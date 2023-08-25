Собаки слушаются женщин охотнее, чем мужчин

Собаки предпочитают женщин
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Собаки лучшие друзья человека. Конкретно – женщин. Как минимум, женщин собаки слушают лучше, чем мужчин, уподобляясь младенцам. Об этой особенности взаимоотношений четвероногих любимцев с людьми сообщили венгерские ученые из Исследовательского центра естественных наук в Будапеште (Eötvös Loránd University). К такому выводу их подтолкнули эксперименты, результаты которых недавно появились в журнале группы Nature - Communications Biology.
С собаками разговаривали 12 мужчин и 12 женщин. Но не лично - ученые предварительно сделали аудио записи, когда участники эксперимента обращались поочередно с людьми, младенцами и с другими собаками. Их и транслировали бобикам — непосредственным подопытным. И смотрели за реакцией собачьих мозгов с помощью fMRI.
Оказалось: на женские голоса собаки реагировали активнее, чем на мужские - особенно, когда слышали, как женщины «сюсюкают», обращаясь к младенцам. В этом четвероногие питомцы были очень с ними схожи – ведь и младенцы столь же восприимчивы к умилительно ласкательным обращениям типа: «Ути-пути, кто у нас тут такой холосенький!»
Кстати, и с собаками женщины часто сюсюкают. Мужчины – реже. Или вовсе так не делают.
В этом ученые, ведомые Анной Габор (Anna Gábor), видят главную причину повышенной активности слуховых областей мозга собак в ответ на женские голоса.
- Реакция младенцев не сильно удивляет, - объясняет Анна. - Во-первых, им слышны голоса матерей еще в утробе, во-вторых, предпочтения могли появиться и в процессе эволюции – младенцы сильно зависели от женщин. «Голосовая привязанность» у собак развилась во время их одомашнивания. Похоже, что женщины занимались этим больше, чем мужчины.
Голоса, которые слышали собаки, предварительно были записаны
ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ
У меня бигль, сучка. Слушается только меня. А я с ней не сюсюкаю.
Жену и дочку не слушается, но очень радуется им. Особенно жене, когда не видит её несколько часов подряд.
КСТАТИ
Картина, знакомая многим: прыгает, интенсивно виляет хвостом, тявкает, скулит и даже подвывает – таким способом собака демонстрирует хозяину, что она соскучилась и безмерно рада долгожданной встрече. Японские ученые полагают, что в эти моменты четвероногие друзья натурально еще и плачут от радости. Плачут, что называется, навзрыд, выбегая к владельцу, вернувшемся, к примеру, из отпуска. Да хотя бы даже с работы.
Подробнее в нашем материале.