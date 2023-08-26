Последние новости о крушении самолета с Евгением Пригожиным на 26 августа: найдены «черные ящики», изъяты документы, идет расследование причин

В результате катастрофы все 10 человек погибли Фото: REUTERS

Крушение бизнес-джета Embraer Legacy в Бологовском районе Тверской области произошло 23 августа 2023 года. По данным Росавиации, на борту находились 10 человек: 7 пассажиров и 3 члена экипажа. В том числе - предприниматель и владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. С ним был его сотрудник, основатель "Вагнера" Дмитрий Уткин.

В результате катастрофы все 10 человек погибли. Тела погибших обнаружены и доставлены в морг для опознания и экспертизы, которые могут занять не один день.

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что будет с ЧВК "Вагнер" после гибели ее основателей: подразделения компании останутся на территории республики и продолжат работу:

- «Вагнер» жил, «Вагнер» жив и «Вагнер» будет жить в Беларуси, как бы кому-то это ни не хотелось. Здесь остается ядро. Кто-то уехал в отпуск, кто-то вообще решил жить в стороне, но телефоны, адреса, пароли, явки в этом ядре известны. В течение нескольких дней все будут здесь, до 10 000 человек. Сейчас нет необходимости их здесь держать.

Также глава белорусского государства ответил на обвинения, что якобы не смог обеспечить безопасность Пригожина. По его словам, подобной просьбы со стороны руководства ЧВК не поступало:

- Надо отдать должное, Женя Пригожин никогда не просил меня отдельно уделить внимание вопросам безопасности.

При этом Лукашенко вспомнил, что ранее ему поступала информация о подготовке покушения на Пригожина. Соответствующая шифрограмма была перенаправлена президенту России Владимиру Путину и директору ФСБ Александру Бортникову. Позже в разговоре с президентом Белоруссии сам Пригожин подтвердил, что президент Путин предупредил его о подготовке покушения.

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Незадолго до своей гибели основатель ЧВК "Вагнер" встретился с президентом ЦАР Фостеном-Арканжем Туадерой и пообещал усилить присутствие компании в стране для обеспечения безопасности и содействия "инвестициям в сельское хозяйство". Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на собственные анонимные источники.

По информации издания, встречу также посетил руководитель разведки ЦАР Ванцет Лингиссара. На данный момент ни Лингиссара, ни Туандера не делали официальных заявлений о гибели Пригожина.

Следком достал "черные ящики"

Следком России сообщил, что тщательно проверит все возможные версии произошедшего.

- В ходе первоначальных следственных действий на месте падения самолета обнаружены тела 10 погибших. Для установления их личностей проводятся молекулярно-генетические экспертизы, - сообщила руководитель управления взаимодействия со СМИ СУ СК РФ Светлана Петренко. - Изъяты бортовые самописцы, продолжается детальный осмотр места происшествия. Кроме того, следователи изымают документацию и предметы, которые помогут установить все обстоятельства авиакатастрофы.

- Будут назначены необходимые судебные экспертизы. Следствием будут тщательно проверены все возможные версии произошедшего, - сообщил СУ СК РФ.