Embraer - 135 компании ООО «МНТ- Аэро», совершал рейс по маршруту Москва - Санкт-Петербург Фото: REUTERS

СК России заявил, что в рамках расследования крушения самолета в Тверской области завершено проведение молекулярно-генетических экспертиз. И личности всех погибших установлены.

«По их результатам личности всех 10 погибших установлены, они соответствуют списку, заявленному в полётном листе», - сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Напомним самолет Embraer - 135 (EBM-135BJ) компании ООО «МНТ- Аэро», совершал рейс по маршруту Москва - Санкт-Петербург, потерпел крушение 23 августа в Тверской области на 26 минуте полета.

В сообщении Росавиации тогда был опубликован список пассажиров и членов экипажа на английском языке: Propustin Sergey, Makaryan Evgeniy, Totmin Aleksandr, Chekalov Valeriy, Utkin Dmitriy, Matuseev Nikolay, Prigozhin Evgeniy, Levshin Aleksei, Karimov Rustam, Raspopova Kristina.

Все они погибли. Теперь это установлено следствием. Но причина крушения самолета пока не раскрыта. Среди погибших создатели и руководители частной военной компании ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин. Благодаря их работе были созданы штурмовые подразделения, которые боролись с террористами и радикальными националистами в Африке, Сирии, в зоне специальной военной операции на Украине.

СК подтвердил гибель Евгения Пригожина Фото: REUTERS

«Комиссия Росавиации приступает к первоначальным действиям на месте происшествия, а также начала сбор фактических материалов о подготовке экипажа, техническом состоянии воздушного судна, метеорологической обстановке на маршруте полёта, работе диспетчерских служб и наземного радиотехнического оборудования. На этом этапе расследования специалистами также предстоит осуществить поиск бортовых средств объективного контроля для их последующей расшифровки и анализа записей «черных ящиков»», - также говорится в сообщении ведомства.

Отметим, что киевский режим не стал брать крушение самолета на себя. В следствии также не спешат делать выводы: расследование ведется по статье «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».