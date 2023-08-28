Пугачева из последних сил выживает в Израиле

Алла Пугачева. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Алла Пугчева больше года живет в Израиле. О том, что происходит с певицей, публика сейчас узнает лишь из соцсетей либо из интервью ее друзей и знакомых. На днях разоткровенничался стилист Примадонны.

Детали личной переписки Аллы Пугачевой стали достоянием общественности. Бывший стилист певицы Джордж Ровалс раскрыл правду о жизни народной артисткой на чужбине. По словам мужчины, артистка еле выживает в Израиле. Она сильно тоскует по сцене, потому и ходит на концерты российских артистов. А еще очень болезненно реагирует на критику со стороны россиян. Бывшие поклонники не могут простить Алле Борисовне ее побег из России и слышать ничего не хотят о ней, считая, что она предала Родину.

Меж тем друг Пугачевой уверен, что она вернется в свой подмосковный замок. А еще разберется со всеми своими обидчиками. Не так давно она, по словам Джорджа, отправила ему сообщение, попросила не торопить ее. "Не торопите меня, всему свое время", - цитирует стилиста PROзвезд.

А еще Ровалс не сомневается, что певица захочет снова выйти на сцену. "Вернется и даст по морде тем, кто заслуживает. Алла без сцены не может. Почему она сейчас активно ходит на концерты и на мероприятия своих коллег? Потому что ей это интересно... Она, конечно, находится в расстройстве", - поделился друг звезды.

Ранее он рассказывал, что 74-летняя Пугачева сильно переживает из-за критики, льющейся в ее адрес. Многие звезды отечественного шоу-бизнеса отвернулись от нее. "Она в панике из-за этого. Даже коллеги ей не звонят. Раньше ее в одно место целовали, а сейчас отвернулись, даже не вспоминают", - говорил стилист.