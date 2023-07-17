Александр Буйнов сделал заявление о возвращении Аллы Пугачевой в Россию

Алла Пугачева много лет дружит с Александром Буйновым. Фото: социальные сети Александра Буйнова

Алла Пугачева много лет дружит с Александром Буйновым. После отъезда Примадонны в Израиль ходили слухи, что артисты больше не общаются. Однако на днях исполнитель хита "Мои финансы поют романсы" прояснил ситуацию и рассказал о том, что на самом деле происходит с Аллой Борисовной.

Александр Буйнов опроверг слухи о том, что он перестал общаться с Аллой Пугачевой после ее отъезда из России. Близкие друзья виделись на похоронах Валентина Юдашкина. Александр рассказал, что он и Примадонна обменялись парой фраз во время траурного мероприятия. А сейчас они много переписываются.

"На похоронах я поздоровался с Мариной Юдашкиной и со всеми, кто там был. Пугачева пришла позже. Она сидела в стороне. Когда пошли на проводы, я подошел к Алле и сказал ей: «Привет, сестра». Она ответила: «Здорово, брат». Дружба не может нарушиться. Мы общаемся, поздравляем друг друга с праздниками. Мы не спорим, потому что нельзя убить дружбу, которой несколько десятков лет. Не прекратилась наша дружба с Пугачевой. Может, прекратилась горячая фаза, так скажем. Просто потому, что она далеко. Мы общаемся по переписке", - поведал артист.

Раскрывать подробности своих диалогов с уехавшей в Израиль певицей Буйнов не стал. Однако заверил, что Пугачева страдает вдали от дома. По его словам, она несчастлива в Израиле. "Меня не интересовали ее взгляды... Нам с ней делить нечего. Она для меня остается сестрой... Она просыпается, встает и видит эти пальмы. Но это все не родное", - высказался певец в интервью Вячеславу Манучарову.

Буйнов уверен, что Алла Борисовна вернется в Россию. Он полагает, что изначально звезда уехала на чужбину не по своей воле. Мол, на эту жертву она пошла ради своего мужа. "Я такого не представляю себе, чтобы она не вернулась домой. Она же девчонка с Таганки", - сказал Буйнов в YouTube-шоу "Эмпатия Манучи".

Отметим, прошлым летом певица уверяла, что уехала за границу на время и собирается вернуться в родную страну. Сейчас Пугачева с семьей находится в Латвии. В Юрмале не так жарко, как в Израиле. У Аллы Борисовны больное сердце, потому врачи рекомендуют ей более мягкий климат.