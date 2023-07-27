Алле Пугачевой стало хуже: не могут поднять с постели

Алла Пугачева Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Алла Пугачева почти месяц не появляется на публике. Все это время певица находится в Юрмале, куда перебралась с семьей из Израиля. Артистка, как ожидалось, должна была посетить музыкальный фестиваль близкой подруги Лаймы Вайкуле. Но этого не произошло. Теперь публика обсуждает появившиеся слухи о том, что состояние Примадонны ухудшилось.

Разговоры о том, что Алла Пугачева сильно сдала после переезда в Юрмалу, не утихают весь июль. Примадонна вообще ни разу не появилась на публике после того, как поселилась в Латвии. Говорят, она плохо перенесла перелет из жаркого Израиля на Балтийское побережье из-за проблем с сердцем.

Фото: социальные сети

Алла Борисовна даже пропустила церемонию открытия фестиваля своей подруги Лаймы Вайкуле. Примадонну ждали, но в назначенный день она так и не появилась в Дзинтари.

Как пишут 7 Дней, теперь Пугачеву не могут поднять с постели. Мол, артистке стало хуже, якобы, она резко ослабла. Рядом с ней находятся молодой муж, дети Лиза и Гарри, а также Вайкуле.

Фото: социальные сети

А на днях в Юрмалу внезапно прилетела и старшая дочь Пугачевой. Кристина Орбакайте прервала свои европейские каникулы с мужем Михаилом Земцовым и дочкой Клавдией.

Кристина не комментирует состояние Аллы Борисовны. Зато охотно рассказала о встрече с отцом Миколасом Орбакасом. Артистка прогулялась по местам своего детства. "Навестили папу в Паланге, а в деревне Швянтойи прогулялись в дюнах по моим детским воспоминаниям", - сообщила 52-летняя артистка.