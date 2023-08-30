Отец рассказал, что будет с карьерой 16-летней фигуристки Горбачевой после побега: «Будем мы ее наказывать, или нет, это наше дело»

Фигуристка продолжит карьеру Фото: Артем КИЛЬКИН

В Москве завершилась история пропажи 16-летней фигуристки Алины Горбачевой. Масштабные поиски спортсменки с участием, полиции, следователей, прокуратуры, волонтеров и водолазов прошли после того, как девушка ушла из спортивного комплекса, прихватив с собой деньги и паспорт. Алина зашла в парк, после чего ее потеряли. Рядом с местом ее исчезновения нашли вещи, что изначально натолкнуло на самые страшные версии произошедшего.

К счастью, все обошлось. Вскоре ее отследили по камерам наблюдения. И выяснили, что после ночи (предварительно) в подъезде, она пообедала в кафе и пошла в кино, где ее и нашли полицейские. Бабушка спортсменки рассказывала KP.RU, что перед исчезновением Алина сильно поссорилась с тренером, из-за чего и ушла. Также родственница заявила, что будет настаивать на завершении карьеры внучки.

Однако позже сама спортсменка заявила, что все произошедшее не связано со спортом и ее тренером. Тем не менее, друг Горбачевой все же рассказал KP.RU, что Алина поссорилась с наставницей из-за своей травмы.

Так искали Алину водолазы Фото: Александра БУДАЕВА

И сейчас отец фигуристка поделился с KP.RU, чем завершилась вся эта история.

- У дочери была травма примерно в июле, - рассказал KP.RU Дмитрий Горбачев. - Такая травма незначительная. Но она влияет на тренировки, два месяца они были в щадящем режиме. До начала сезона немного времени осталось. У дочери, скажем так, не все получается. Поэтому все на нервах. Ссоры как таковой с тренером не было. Просто это нервы были. Сейчас у дочери все хорошо. Она будет продолжать спортивную карьеру. Она очень этого хочет. С кем она будет жить, сейчас решается. А будем мы ее наказывать или нет, это уже наше дело.

Сейчас фигуристка находится с матерью и тренером.

Девушка продолжит работу с тренером Фото: СОЦСЕТИ

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