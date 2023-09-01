Вивек Рамасвами Фото: REUTERS

Давно известно, что президентские выборы в США – это шоу с яркими гастролями кандидатов по стране в надежде получить поддержку избирателей. Правда сами претенденты на пост главы государства вряд ли могут претендовать на роль «шоуменов», обычно это скучные политики, лишь носящие маску «суперзвезд». Но в последние несколько недель в это привычное «болото» ворвался настоящий «рокер» от политики по имени Вивек Рамасвами.

БИОГРАФИЯ ГЕРОЯ

Рамасвами является самым молодым кандидатом на этих выборах: ему всего лишь 38 лет, и он является выходцем из семьи иммигрантов из индийского штата Керала, причем его родители были брахманами – представителями высшей касты индуистского общества. Родившийся в США парень с самого начала показывал феноменальные способности в учебе, а в конце школы ему доверили даже читать прощальную речь от лица выпускников – особая честь, которой удостаивается только лучший ученик, окончивший школу в этом году.

Дальнейшая карьера Рамасвами также впечатляет. Он окончил Гарвард со степенью бакалавра по биологии и школу права Йельского университета. Но помимо образования будущий политик активно участвовал в различных бизнес-проектах и политических ассоциациях.

В 2014 году Рамасвами основал фармацевтическую компанию Roivant Sciences, пообещавшую найти революционный способ спасения от болезни Альцгеймера. Но испытания препарата провалились, и из мира большой фармы Рамасвами ушел в мир больших финансов, возглавив инвестиционный фонд, который сейчас управляет активами на полмиллиарда долларов. Клиентам понравилась стратегия фонда, отказывающегося вопреки прогрессивной повестке тратить деньги на экологические и социальные проекты.

Со своей партийной ориентацией нынешний кандидат, впрочем, определился относительно недавно, поддержав Трампа на выборах в 2020 году. До этого Рамасвами спонсировал финансово и республиканцев, и демократов, не забывая еще и про Либертарианскую партию – крупнейшую из так называемых третих партий США, то есть не относящуюся к двум «традиционным» политическим гигантам.

В случае своей победы Рамасвами пообещал, что сделает Трампа своим ближайшим советником. Фото: REUTERS

ПО СТОПАМ ТРАМПА

Во многих отношениях Рамасвами похож на экс-президента Дональда Трампа. Он также является выходцем из предпринимательских кругов и, во многом, исповедует те же ценности, что и бывший глава государства.

В частности, политик выступает против нынешнего политкорректного дискурса западного общества, заявляя что существует лишь два пола, обратная дискриминация (например, предпочтение чернокожих белым и женщин мужчинам) является вредной, а также критикует атеизм.

Помимо этого, Рамасвами выступает против абортов, считает, что нужно перекрыть неконтролируемый поток мигрантов через южную границу страны, заодно уничтожив наркокартели в Мексике силами Пентагона, и даже грозится в случае свой победы перестать праздновать Дня освобождения рабов, который на общенациональном уровне ввел Джо Байден в 2021 году.

Но не только политическая позиция, но и самим стилем борьбы за власть молодой политик напоминает Трампа. Рамасвами можно охарактеризовать как шоумена, ведь он любит внимание и не теряется перед большой аудиторией.

Не чужд кандидату и стиль «звезды эстрады», тем более, что сам он еще в колледже выступал под псевдонимом Da Vek с исполнением песен в стиле рэп, перепевая самого Эминема. Кстати, в Интернете пару недель назад всплыла запись, как совсем недавно Рамасвами на ярмарке штата Айова еще раз зарядил известнейший трэк Loose Yourself со сцены, в результате чего сам Эминем публично запретил кандидату использовать свои песни во время избирательной кампании.

Но главное: Рамасвами публично поддерживает Трампа, хоть тот потенциально и является его противником. Политик называл экс-главу государства «лучшим американским президентов в XXI веке», а также утверждал, что в случае своей победы сделает бывшего хозяина Белого дома своим ближайшим советником.

Подобные «совпадения» в итоге привели к тому, что на харизматичного кандидата обратил внимание сам Трамп. В ответ на прямой вопрос о том, может ли Рамасвами стать вице-президентом в его администрации, Трамп уклончиво ответил, что молодой политик «очень умен» и «великолепен».

ТРЕЗВЫЙ ВЗГЛЯД НА УКРАИНУ

Рамасвами отличает от других политиков трезвый взгляд на то, какой должна быть внешняя политика США. Кандидат не стремится наобещать своим избирателям «воздушные замки», а призывает посмотреть на вещи прямо.

«Думаю, есть вероятность того, что если мы вступим в конфликт с альянсом ядерных держав России и Китая, то США в том виде, какими мы их знаем, могут исчезнуть», - сказал Рамасвами в интервью телеведущему Такеру Карлсону, указав на то, что у США нет возможностей для защиты от ядерного оружия.

При этом Рамасвами считает, что нынешняя агрессивная политика Вашингтона в отношении России только играет на руку главному противнику США – Китаю, так как подталкивает Москву к союзу с Пекином. Во время дебатов между кандидатами от Республиканской партии он оказался единственным, кто отказался поддерживать выделение дополнительных средств Киеву.

Что предлагает кандидат? Главное – снизить накал противодействия России и даже признать «российский контроль над занятыми территориями» Незалежной, то есть Крымом и новыми регионами. В случае своей победы на выборах президента США политик пообещал дать «твердые гарантии того, что НАТО не примет в свои ряды Украину». Он также считает, что Соединенным Штатам «нужно на мирных условиях положить конец боевым действиям на Украине, которой придется пойти на серьезные уступки России».

Кроме того, кандидат обвиняет Вашингтон в лжи об СВО. «Эти люди постоянно врут: о войне с Ираком, оружии массового поражения, о России, а сейчас еще и о количестве средств, направленных Украине, и на что они тратятся», — сказал политик в интервью каналу ABC News о политике официальных властей США. По мнению Рамасвами, современные политики «застряли во временах холодной войны» и забывают, что главной угрозой для Соединенных Штатов является Китай.

ПРОТИВНИКИ РАМАСВАМИ

Сейчас, согласно данным социологических опросов республиканцев, на первом месте идет Дональд Трамп, которого готовы поддержать 50% сторонников партии. Вроде бы хороший результат, но экс-президент потерял 6% с последнего опроса. На втором месте идет Рон Десантис с 12%, на третьем – Рамасвами с 9%, а замыкает четверку бывший вице-президент Майк Пенс с 7%

Хотя Рамасвами сейчас уступает двум кандидатам, но, с учетом того, что предвыборной кампании Трампа могут помешать юридические тяжбы, связанные с выдвижением против него многочисленных уголовных обвинений, а Десантис уже сейчас испытывает сложности с привлечением донорских средств для финансирования работы своего штаба, предприниматель с индийскими корнями становится теневым фаворитом республиканцев.

Впрочем, не стоит переоценивать Рамасвами как «нашего человека в Вашингтоне». Думает он, прежде всего, об американских интересах, стараясь снизить угрозу со стороны Китая. А в этой стратегии Россия выступает лишь «разменной монетой», хотя и очень высокого достоинства.