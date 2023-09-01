Нелюбимый предмет, фронтовые письма деда и главное качество для президента: о чем Путин говорил со школьниками

Фото: REUTERS
День знаний – 1 сентября – Владимир Путин посвятил теме образования. Сначала он по видеосвязи принял участие в начале строительства трех русских школ в Киргизии, потом он дистанционно открыл пять новых школ в регионах страны, а закончился этот осенний марафон двухчасовым разговором со школьниками. Причем, к ученикам президент уже пришел сам. По традиции, дети спрашивали его о чем-то личном, а глава страны вспоминал о своем прошлом.
Во время своего приветственного слова Владимир Владимирович посетовал на отсутствие в стране семейных конкурсов.
- Первый этап образования связан с семьей. Отношение к образованию среди близких рождает интерес и к собственному развитию. Сейчас нет чисто семейных соревновательных проектов. Хотя они были бы востребованы, - заявил президент.
Судя по его дальнейшим словам, в скором будущем этот пробел будет исправлен.
- Договорились, что с 4 сентября можно будет подать заявки на участие в таких проектах. Нам бы хотелось, чтобы участие принимали представители различных поколений семей, чтобы видеть, как передаются знания, традиционные ценности, - отметил Путин.
Дальше российский лидер обмолвился, что не хотел бы общаться в формате вопрос-ответ, а хотел бы с молодежью делиться мнениями.
Комментируя увлечение одного школьника генеалогией, Владимир Владимирович рассказал о фронтовых письмах своего деда.
- Мой дед - крестьянин из Тверской губернии. Он к своему сыну (в письме – Ред.) обращается на вы. А его сын к отцу тоже на вы. Это же простой деревенский человек! Он и писал-то с ошибками, но какая глубокая культура была у народа.
Я с разными людьми общаюсь, многие считают забавой крепкое словцо использовать. А у простого деревенского человека какая культура была… Дед описывает, как бабушка погибла, как умирала на его руках. Шли бои, немецкая пуля попала в живот. «Не плачь, не расстраивай меня», - последние слова бабушки. Умирает, а переживает за то, что дед расстроится. Какая глубина отношений! Ну как же не брать с этого пример? Под традиционными ценностями мы имеем в виду и это.
Потом бабушка дает наказ сыну на фронт: «Бейте гадов!». Когда я прочитал наказ деда своему сыну, я понял, почему мы победили в Великой Отечественной войне. Победить такой народ с таким настроем невозможно. Мы абсолютно были непобедимы. И сейчас такими являемся.
Владимир Путин два часа отвечал на вопросы российских школьников.
Фото: REUTERS
- Я в старших классах учился в школе с химическим профилем и углубленным изучением физики и математики, но я решил поступать на юрфак. Сдавать надо было историю, литературу, русский и иностранный язык. Пришлось заниматься именно этими предметами. Что любимое, что нет – не задумывался. Просто занимался. Любимый предмет или не любимый – это связано с преподавателями, которые интересно или не очень доносят до учеников знания. Но все должны работать над собой.
- Мы так и стараемся делать! В рамках курса есть мастерские по швейному делу, IT, беспилотному транспорту. Конкретные навыки важны для ранней профориентации. И даже, если они не помогут с выбором профессии, они дисциплинирует. Важно уметь что-то делать своими руками. Я в стройотряде работал, мне присвоили статус: плотник 4 разряда. Я до сих пор горжусь этим.
Школьник из Казани пожаловался, что сейчас везде запретили запускать дроны. Нужны площадки, где это будет разрешено всегда. Иначе как же появятся специалисты по беспилотникам?
- У нас программа есть до 2030 года, мы должны подготовить 1 млн специалистов в этой области. Даже может быть и этого еще не хватит, потому что развивается очень быстро, - рассказал президент.
Путин отметил, что коптопарк уже есть в Москве. Скорее всего, власти Татарстана прислушаются к просьбе школьника и тоже что-то такое сделают у себя.
- В ближайшие, по-моему, 2,5 года только из федеральных источников планируется почти 2 трлн рублей на развитие этих территорий - 1,9 трлн рублей, это приличные деньги, - рассказал глава страны.
- Первый этап - это достижение общероссийского уровня в вопросах социального характера: медицина, образование, это восстановление, во-первых, и развитие инфраструктуры. Это вещи прозаические, но тем не менее очень важные для людей. Это жилищно-коммунальное хозяйство, дорожное хозяйство, восстановление высшей школы, восстановление объектов культуры, промышленности, сельского хозяйства. Сельское хозяйство у вас представлено хорошо, но требует, конечно, поддержки и создания условий, - добавил он.
Президент заверил, что россияне с удовольствием поедут отдыхать на курортах новых территорий.
- Госслужба – это служение людям и своей стране. Если нет потребности помогать человеку – не нужно идти в медицинский вуз. То же и здесь - если есть внутренняя потребность помогать людям (своему поселку, деревне, городу), хочется служить людям – иди и займись. А детали, связанные с саморазвитием, их много, сложности есть, но они все преодолимы, если есть внутреннее чувство служить людям.
- Достаточно скоро у нас будут мероприятия, встреча будет с председателем КНР. Он меня называет другом, я с удовольствием называю его своим другом, потому что это человек, который очень много делает, лично делает для развития российско-китайских отношений, связей, причем в самых разных областях.
- У нас и в руководстве страны идут споры. Что важнее: крупные центры или развитие по стране в целом? Истина где-то посередине. Практика показывает, что наибольших результатов достигают те страны, в которых развиваются крупные агломерации. И они являются центрами развития. Но все хорошо в меру. Для нашей страны важно, чтобы отдельные регионы не обезлюдели, важно равномерно развив территории, - заявил Владимир Владимирович.
Президент отметил важность связности территорий. Если построить высокоскоростную железнодорожную магистраль из Москвы в Петербург, то жители Твери смогут доезжать до столицы за час. Быстрее, чем сами жители Москвы доезжают до центра. То есть, можно будет жить на природе в соседней области, а деньги зарабатывать в большом городе.
1 сентября началось строительство трех русскоязычных школ в Киргизии.
- Уверен, новые российские школы будут способствовать всестороннему воспитанию и обучению подрастающего поколения Кыргызстана, тем самым будут вносить вклад в углубление традиций дружбы и взаимопонимания между народами наших государств, в дальнейшее развитие подлинно стратегического партнёрства России и Киргизии, - подчеркнул президент по видеосвязи.
До 2027 года Россия всего планирует построить девять школ в семи городах и двух сёлах Киргизии. В них будет обучаться более 11 тысяч детей. Все расходы по строительству и оснащению мы берем на себя.
Учеба будет идти по российским и киргизским стандартам, а выпускники получат сразу два аттестата – российский и киргизский.
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