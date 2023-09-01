Нелюбимый предмет, фронтовые письма деда и главное качество для президента: о чем Путин говорил со школьниками

Фото: REUTERS

День знаний – 1 сентября – Владимир Путин посвятил теме образования. Сначала он по видеосвязи принял участие в начале строительства трех русских школ в Киргизии, потом он дистанционно открыл пять новых школ в регионах страны, а закончился этот осенний марафон двухчасовым разговором со школьниками. Причем, к ученикам президент уже пришел сам. По традиции, дети спрашивали его о чем-то личном, а глава страны вспоминал о своем прошлом.

Во время своего приветственного слова Владимир Владимирович посетовал на отсутствие в стране семейных конкурсов.

- Первый этап образования связан с семьей. Отношение к образованию среди близких рождает интерес и к собственному развитию. Сейчас нет чисто семейных соревновательных проектов. Хотя они были бы востребованы, - заявил президент.

Судя по его дальнейшим словам, в скором будущем этот пробел будет исправлен.

- Договорились, что с 4 сентября можно будет подать заявки на участие в таких проектах. Нам бы хотелось, чтобы участие принимали представители различных поколений семей, чтобы видеть, как передаются знания, традиционные ценности, - отметил Путин.

Дальше российский лидер обмолвился, что не хотел бы общаться в формате вопрос-ответ, а хотел бы с молодежью делиться мнениями.

ПОБЕДИТЬ ТАКОЙ НАРОД НЕВОЗМОЖНО

Комментируя увлечение одного школьника генеалогией, Владимир Владимирович рассказал о фронтовых письмах своего деда.

- Мой дед - крестьянин из Тверской губернии. Он к своему сыну (в письме – Ред.) обращается на вы. А его сын к отцу тоже на вы. Это же простой деревенский человек! Он и писал-то с ошибками, но какая глубокая культура была у народа.

Я с разными людьми общаюсь, многие считают забавой крепкое словцо использовать. А у простого деревенского человека какая культура была… Дед описывает, как бабушка погибла, как умирала на его руках. Шли бои, немецкая пуля попала в живот. «Не плачь, не расстраивай меня», - последние слова бабушки. Умирает, а переживает за то, что дед расстроится. Какая глубина отношений! Ну как же не брать с этого пример? Под традиционными ценностями мы имеем в виду и это.

Потом бабушка дает наказ сыну на фронт: «Бейте гадов!». Когда я прочитал наказ деда своему сыну, я понял, почему мы победили в Великой Отечественной войне. Победить такой народ с таким настроем невозможно. Мы абсолютно были непобедимы. И сейчас такими являемся.

Владимир Путин два часа отвечал на вопросы российских школьников. Фото: REUTERS

КАКОЙ ПРЕДМЕТ БЫЛ САМЫМ НЕЛЮБИМЫМ У ПУТИНА?

- Я в старших классах учился в школе с химическим профилем и углубленным изучением физики и математики, но я решил поступать на юрфак. Сдавать надо было историю, литературу, русский и иностранный язык. Пришлось заниматься именно этими предметами. Что любимое, что нет – не задумывался. Просто занимался. Любимый предмет или не любимый – это связано с преподавателями, которые интересно или не очень доносят до учеников знания. Но все должны работать над собой.

ШКОЛАМ НУЖНЫ МАСТЕРСКИЕ ТЕХНОЛОГИЙ

- Мы так и стараемся делать! В рамках курса есть мастерские по швейному делу, IT, беспилотному транспорту. Конкретные навыки важны для ранней профориентации. И даже, если они не помогут с выбором профессии, они дисциплинирует. Важно уметь что-то делать своими руками. Я в стройотряде работал, мне присвоили статус: плотник 4 разряда. Я до сих пор горжусь этим.

БОЛЬШЕ СВОБОДЫ ДРОНАМ

Школьник из Казани пожаловался, что сейчас везде запретили запускать дроны. Нужны площадки, где это будет разрешено всегда. Иначе как же появятся специалисты по беспилотникам?

- У нас программа есть до 2030 года, мы должны подготовить 1 млн специалистов в этой области. Даже может быть и этого еще не хватит, потому что развивается очень быстро, - рассказал президент.

Путин отметил, что коптопарк уже есть в Москве. Скорее всего, власти Татарстана прислушаются к просьбе школьника и тоже что-то такое сделают у себя.

РАЗВИТИЕ НОВЫХ РЕГИОНОВ

- В ближайшие, по-моему, 2,5 года только из федеральных источников планируется почти 2 трлн рублей на развитие этих территорий - 1,9 трлн рублей, это приличные деньги, - рассказал глава страны.

- Первый этап - это достижение общероссийского уровня в вопросах социального характера: медицина, образование, это восстановление, во-первых, и развитие инфраструктуры. Это вещи прозаические, но тем не менее очень важные для людей. Это жилищно-коммунальное хозяйство, дорожное хозяйство, восстановление высшей школы, восстановление объектов культуры, промышленности, сельского хозяйства. Сельское хозяйство у вас представлено хорошо, но требует, конечно, поддержки и создания условий, - добавил он.

Президент заверил, что россияне с удовольствием поедут отдыхать на курортах новых территорий.

КАКИЕ НУЖНЫ КАЧЕСТВА ДЛЯ ПРЕЗИДЕНТА И ГОССЛУЖАЩЕГО?

- Госслужба – это служение людям и своей стране. Если нет потребности помогать человеку – не нужно идти в медицинский вуз. То же и здесь - если есть внутренняя потребность помогать людям (своему поселку, деревне, городу), хочется служить людям – иди и займись. А детали, связанные с саморазвитием, их много, сложности есть, но они все преодолимы, если есть внутреннее чувство служить людям.

ВСТРЕЧА С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ СИ

- Достаточно скоро у нас будут мероприятия, встреча будет с председателем КНР. Он меня называет другом, я с удовольствием называю его своим другом, потому что это человек, который очень много делает, лично делает для развития российско-китайских отношений, связей, причем в самых разных областях.

ЧТО РАЗВИВАТЬ: ГОРОДА ИЛИ ОКРАИНЫ?

- У нас и в руководстве страны идут споры. Что важнее: крупные центры или развитие по стране в целом? Истина где-то посередине. Практика показывает, что наибольших результатов достигают те страны, в которых развиваются крупные агломерации. И они являются центрами развития. Но все хорошо в меру. Для нашей страны важно, чтобы отдельные регионы не обезлюдели, важно равномерно развив территории, - заявил Владимир Владимирович.

Президент отметил важность связности территорий. Если построить высокоскоростную железнодорожную магистраль из Москвы в Петербург, то жители Твери смогут доезжать до столицы за час. Быстрее, чем сами жители Москвы доезжают до центра. То есть, можно будет жить на природе в соседней области, а деньги зарабатывать в большом городе.

РУССКИЕ ШКОЛЫ В КИРГИЗИИ

1 сентября началось строительство трех русскоязычных школ в Киргизии.

- Уверен, новые российские школы будут способствовать всестороннему воспитанию и обучению подрастающего поколения Кыргызстана, тем самым будут вносить вклад в углубление традиций дружбы и взаимопонимания между народами наших государств, в дальнейшее развитие подлинно стратегического партнёрства России и Киргизии, - подчеркнул президент по видеосвязи.

До 2027 года Россия всего планирует построить девять школ в семи городах и двух сёлах Киргизии. В них будет обучаться более 11 тысяч детей. Все расходы по строительству и оснащению мы берем на себя.

Учеба будет идти по российским и киргизским стандартам, а выпускники получат сразу два аттестата – российский и киргизский.

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