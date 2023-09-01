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НовостиПолитика1 сентября 2023 14:11

Путин: даже миллиона специалистов по беспилотникам может не хватить России

В России очень быстро развивается отрасль БПЛА, сказал глава государства
Дарья ЧИПУРНАЯ
Путин сказал, что даже миллиона специалистов по беспилотникам может не хватить России

Путин сказал, что даже миллиона специалистов по беспилотникам может не хватить России

Фото: REUTERS

В России очень быстро развивается отрасль беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в рамках открытого урока "Разговор о важном" в День знаний.

"У нас программа есть до 2030 года, мы должны подготовить один миллион специалистов в этой области. Даже может быть и этого еще не хватит", - сказал Путин.

Напомним, ранее Владимир Путин поручил утвердить национальный проект по беспилотникам. Первый зампреда правительства РФ Андрей Белоусов сообщил, что нацпроект по БПЛА начнет работу в стране в полную силу с 1 января 2024 года. А к концу 2030 года в России появится новая сфера экономики, связанная с использованием гражданских беспилотников.

Ранее глава государства во время мероприятия по случаю 1 сентября заявил, что Россия благодаря своему народу была и остается абсолютно непобедимой страной.