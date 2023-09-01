Путин: даже миллиона специалистов по беспилотникам может не хватить России

Путин сказал, что даже миллиона специалистов по беспилотникам может не хватить России Фото: REUTERS

В России очень быстро развивается отрасль беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в рамках открытого урока "Разговор о важном" в День знаний.

"У нас программа есть до 2030 года, мы должны подготовить один миллион специалистов в этой области. Даже может быть и этого еще не хватит", - сказал Путин.

Напомним, ранее Владимир Путин поручил утвердить национальный проект по беспилотникам. Первый зампреда правительства РФ Андрей Белоусов сообщил, что нацпроект по БПЛА начнет работу в стране в полную силу с 1 января 2024 года. А к концу 2030 года в России появится новая сфера экономики, связанная с использованием гражданских беспилотников.

Ранее глава государства во время мероприятия по случаю 1 сентября заявил, что Россия благодаря своему народу была и остается абсолютно непобедимой страной.