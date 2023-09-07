Известный ведущий откровенно рассказал о болезни Андрея Малахова

Сам Андрей никак не комментировал разговоры о своем состоянии

В 2022 году в прессе стали активно муссироваться слухи о тяжелой болезни Андрея Малахова. Сообщалось, что телеведущий носит парик и проходит лечение. Сам Андрей никак не комментировал разговоры о своем состоянии. А на днях одиозный ведущий Отар Кушанашвили огорошил пугающим заявлением.

Отар Кушанашвили сообщил, что с Андреем Малаховым случилась беда. Он заявил, что популярный ведущий носит парик из-за болезни. Отар, однако, раскрывать детали на всю страну отказался.

Кушанашвили со ссылкой на приятеля сообщил, что Малахов проходил курс лечения. "Это беда..." - интригующе сказал он Насте Ивлеевой. Из уважения к Андрею мужчина отказался позвонить шоумену со словами: "Я тоже начал лысеть". Ради того, чтобы сохранить в секрете диагноз коллеги, ведущий выполнил требование шоу и выпил ужасный напиток.

Напомним, сплетни о проблемах со здоровьем у Андрея Малахова ходят уже давно. Именно телезрители первыми заметили, что их любимец стал носить парики. В какой-то момент он сильно поправился. Тогда-то и поползли слухи о тяжелом недуге самого популярного ведущего.

Некоторые источники даже сообщали детали. Якобы Малахов проходил лечение в немецкой клинике. Однако со временем слухи поутихли. К слову, сейчас Андрей прекрасно выглядит. Ну а публика смотрит на кумира с обожанием и желает ему всего хорошего.