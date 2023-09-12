Лера Кудрявцева рыдала взахлеб от горькой правды Романа Костомарова

Лера Кудрявцева потрясена откровениями Романа Костомарова. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Лера Кудрявцева потрясена откровениями Романа Костомарова. Олимпийский чемпион пришел к телеведущей и рассказал ей о пережитом. Горькая правда фигуриста шокировала артистку так сильно, что она рыдала взахлеб.

Роман Костомаров рассказал Лере Кудрявцевой, как он привыкает к новой жизни после ампутаций. Помимо этого фигурист поделился очень личным и раскрыл свой главный секрет.

Телеведущая не стала скрывать, что их разговор был непростым. "Я эмпатична, слишком. Иногда с перебором, но я пытаюсь работать над этим или моя психика рушится. Когда записывали программу с Ромой, я рыдала взахлеб", - написала блондинка в блоге.

Лера назвала олимпийского чемпиона бойцом и настоящим мужиком. Она подчеркнула, что этот выпуск шоу дался ей очень тяжело.

"Глядя на героя своей программы, ты понимаешь, какая наша жизнь тонкая. Какой зачастую бессмысленной возней мы занимаемся. Как не ценим то, что нам дано. Рома! Горжусь тобой, восхищаюсь и люблю!" - обратилась она к Костомарову.