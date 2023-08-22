"Слезы душат": Роман Костомаров после ампутаций вышел на лед к жене Оксане Домниной

Роман Костомаров впервые после болезни появился перед сотнями людей. Фото: Олег УМАРОВ

Роман Костомаров впервые вышел на лед после ампутаций. Это произошло во время шоу "Письма любви" в Сочи в совместном номере с женой Оксаной Домниной. Зрители при виде фигуриста заплакали.

Роман Костомаров впервые после болезни появился перед сотнями людей. Случилось это в Сочи, где в шоу выступает жена фигуриста Оксана Домнина.

Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду перенес несколько операций по ампутации конечностей и передвигается на протезах. Он обратился к зрителям: "Спасибо за все теплые пожелания! Все вы переживали... Я все это чувствовал, все это видел и благодарен вам за это. Спасибо вам огромное. Пусть все будут счастливы и здоровы, будьте внимательны к своему здоровью, всех благ вам".

Люди не сдерживали слез. Народ рыдал, не стесняясь.

Роман Костомаров впервые после ампутаций вышел на лед Фото: Олег УМАРОВ

В соцсетях под видео публика оставляет сотни сообщений Роману. "Невозможно без слез смотреть, невероятно трогательно, до сердца", "Сила воли и любовь", "Слезы душат... Как мы за него переживали! Пусть все получится!", "Без слез невозможно смотреть! Стоит на льду, обнимает любимую! Выстояли все, мы даже многое не осознаем, а у них это повседневная борьба. Но главное вместе!", "До слез! Браво, Рома!", "Боже! Увидела и слезы от счастья и преклонения перед их общим мужеством, любовью и победой над смертью, они вместе на земле, на льду и это главное! Ребята, здоровья и счастья, а любовь у вас и так - небесная", "Преклоняюсь перед мужеством, бесконечной любовью Оксаны и силой духа Романа! Смотрела и плакала и радовалась за них! Ребята, у вас все получится, поддержка и молитвы всей страны с вами!", "Сильный, красивый Роман! Настоящий русский богатырь. Спасибо его жене Оксане за все!" - делятся фолловеры.