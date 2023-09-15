После откровенного хамства и публичного давления министра Кулебы на министра Бернбок МИД незалежной выпустил очередное заявление. Фото: REUTERS

На Донецком направлении ВСУ потеряли больше батальона за сутки

«Южная» группировка войск на Донецком направлении отбила восемь атак, выведя из строя до 350 украинских боевиков, три бронемашины, пять автомобилей, три американские артсистемы М777 и гаубицу M109, орудие Д-30 и склад боеприпасов 28-й мехбригады ВСУ в Дылеевке. Группировка войск «Центр» на Краснолиманском нивелировала до 55 националистов, три бронемашины, три автомобиля, а также гаубица Д-20. «Западная» группировка войск на Купянском направлении нанесла такие потери противнику: до полутора рот, две БМП, три автомобиля, американские артсистема М777, САУ М109 Paladin и станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36, а также два склада боеприпасов подразделений ВСУ в Берестовом и Тихом Харьковской области. Группировка войск «Восток» на Южно-Донецком направлении уничтожила до 140 боевиков, танк, две бронемашины и три автомобиля. На Запорожском направлении отражены три атаки ВСУ в районе Вербового и нанесен такой урон: до роты, танк, две бронемашины, три автомобиля, артсистема М777 производства США и гаубицы FH-70 производства Британии, М119 производства США, «Мста-Б», Д-20 и Д-30. На Херсонском за сутки уничтожено до 70 бойцов ВСУ, боевая бронемашина, семь автомобилей и гаубица Д-30. ВКС России в районе Красного Лимана в ДНР сбили вертолет Ми-8 ВСУ. Средства ПВО перехватили четыре снаряда РСЗО HIMARS и 53 украинских беспилотника.

Международный уголовный суд гордо обосновался в Киеве

В офисе генпрокурора незалежной радостно отрапортовали, что в Киеве открыли полевой офис Международного уголовного суда. На Днепре ликуют: этот офис стал крупнейшим представительством МУС за пределами Гааги. Генпрокурор Андрей Костин уверен, что работа этого офиса усилит взаимодействие между самостийной и Международным уголовным судом, «повысит эффективность и оперативность реагирования на преступления». Да конечно повысит, только стоит напомнить, что Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело на судей МУС Томоко Аканэ, Розарио Айталы и Серхио Годинеса, а также на прокурора Карима Ахмад Хана. Пора избавляться от иллюзий и учить текст песни «На черной скамье, на скамье подсудимых…»

Украинским дипломатам нужны сильные успокоительные средства

В украинском МИДе пошли в разнос. После откровенного хамства и публичного давления министра Кулебы на министра Бернбок МИД незалежной выпустил очередное заявление, которое их прекрасно характеризует. Суть такова: любые попытки стран ЕС продлить ограничения на импорт украинской агропродукции после 15 сентября Киев расценит как противоправные и дестабилизирующие. Представители внешнеполитического ведомства незалежной упрекнули Брюссель в нарушении европейских норм. В частности, по словам рагулей, введение запрета на импорт украинского зерна и продуктов противоречит соглашению с ЕС. Но вот Варшава плевать хотела на стоны Киева, как и Бухарест с Братиславой. Неужели ВСУ развернут штыки с востока на запад?

На восстановление морпорта Мариуполя направят 1 миллиард

Михаил Мишустин, российский премьер, сообщил, что Москва направит около 1 млрд рублей на восстановление мариупольского морпорта. Глава российского правительства сообщил: «Такое решение позволит увеличить пропускную способность порта, повысить устойчивость и связанность транспортного комплекса юга России». В Мариуполе - единственная на Азовском море глубоководная грузовая гавань. Но ключевые объекты морского порта Мариуполя, пострадавшие при его освобождении от нацистов, нуждаются в восстановлении. Ранее стало известно, что в логистический центр в порту Мариуполя завезено порядка 32 тысяч тонн стройматериалов и часть из них уже направлена на восстановление самой гавани. Будем плыть!

Сеул вновь уверил мир, что не поставляет оружия Киеву

Чон Ха Гю, официальный представитель Минобороны Южной Кореи, заявил, что его страна не занимается поставками вооружений на Украину. Вопрос об этом ему задали журналисты в Сеуле в связи с визитом председателя КНДР Ким Чен Ына в Россию. Политика Республики Корея по данному вопросу не изменилась - заявили в оборонном ведомстве: «Летальное оружие на Украину из Южной Кореи не поставляется». А поставляют каски, бронежилеты, приборы ночного видения и аптечки. Молодцы, помнят 1953-й год и сотни сбитых американских бомбардировщиков летчиками с фамилиями вроде Ли Си Цын в корейском небе.

Вратарь Гашек требует от НХЛ репараций в пользу Киева из-за Овечкина

Доминик Гашек, экс-вратарь олимпийской сборной Чехии по хоккею, заявил, что НХЛ обязана платить Киеву от двух до четырех миллиардов долларов за сезон из-за того, что российские хоккеисты приносят клубам НХЛ прибыль в Северной Америке. В интервью Матч ТВ, впадающий в старческий маразм в свои 58 лет Гашек заявил: «Александр Овечкин в НХЛ представляет свою страну, является рекламой России. Ну, а НХЛ, позволяя Овечкину и другим российским хоккеистам выступать, делает рекламу этой страны. За каждый сезон такой российской рекламы НХЛ обязана платить по $2–4 млрд Украине». Ну а российский нападающий и капитан "Вашингтона" Саша Овечкин в ответ на заявления экс-голкипера 4 клубов НХЛ и московского «Спартака» сказал, что клубы НХЛ выбирают игроков «по навыкам и способностям, а не по национальности». И с удовольствием вспомнил, как распечатывал ворота чешского вратаря разными способами.

В Штатах встревожены падением доходов «из-за Украины»

The Wall Street Journal (WSJ) с тревогой констатирует, что доходы граждан Соединенных Штатов снижаются уже третий год. Сначала виновата была пандемии коронавируса. В последние полтора года - рост цен на энергоносители, произошедшего из-за конфликта в незалежной. Средний доход домохозяйства американцев с поправкой на инфляцию упал в 2022 году на 2,3 процентных пункта, - до 74,58 тысячи долларов. По данным Бюро переписи населения США, показатель снизился на 4,7 процента по сравнению с пиковым значением 2019 года. И в прошлом июне рост цен в США оказался максимальным за 40 лет — инфляция достигла 9,1 процента. За полтора года регулятор поднимал процентные ставки 11 раз. В июле они выросли до 22-летнего максимума. При том потребительские цены увеличились впервые за 13 месяцев. В США за год почти удвоилась доля семей с детьми, проживающими за чертой бедности – их уже более 12,4 процентов. Оружие Киеву не поставляется – цены не повышаются, все просто.

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