Близкие и друзья Владимира Сунгоркина презентовали книгу воспоминаний в память о нем

Уже целый год, как Шефа нет с нами. Но кажется, что он просто в очередной командировке и вот-вот войдет в редакцию. Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Встреча в редакции

…Ему было всего 68, когда он не вернулся из очередной экспедиции по своему любимому Дальнему Востоку. Непоправимое случилось в последний день автопробега, когда все намеченное уже было позади. Утренний звонок по спутниковому телефону из глухой приморской тайги принес в нашу редакцию трагическую весть: сердце Владимира Сунгоркина остановилось 14 сентября 2022 года. Позже врачи констатировали: инфаркт миокарда…

Спустя ровно год мы выпустили книгу о нашем Главном редакторе: «Владимир Сунгоркин: Я с вами, ребята!». Эти слова Владимир Николаевич произнес еще с десяток лет назад в видеоролике для традиционного «комсомольского» капустника. Сегодня они стали пророческими.

В этот сборник вошли больше полусотни воспоминаний самых близких Шефу людей: членов семьи, друзей, соратников, однокурсников, бамовцев, сотрудников «Комсомолки», коллег из других изданий, политиков. Они сами и представили книгу в редакции.

- Ровно год назад у нас случилась эта трагедия. Тяжело передать словами, что с нами происходило. Погиб член семьи каждого журналиста «Комсомольской правды», - отметила нынешний главред «Комсомолки» Олеся Носова. - Идея собрать воспоминания о нем, можно сказать, помогла нам справиться с этим горем, хотя, конечно, эта дыра в сердце никогда не затянется.

Первая книга - для супруги Владимира Николаевича Татьяны и их сына Григория. Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

ОН ВСЕ ДЕРЖАЛ

Глава департамента господдержки периодической печати и книжной индустрии Минцифры Владимир Григорьев рассказал, как тяжело было в 90-е годы, когда Владимир Николаевич встал у руля «Комсомольской правды», развести бизнес и редакцию, чтобы газета осталась жить. И Сунгоркин был едва ли не единственным человеком в стране, кому это удалось, а новая книга будет полезна будущим «комсомольцам», кто еще только придет работать в редакцию.

- Совершенно неподражаемый медиаменеджер, которого любили как журналисты, так и рекламщики, которого боялись владельцы целлюлозно-бумажных комбинатов. Он доставал и достигал всего. И об этом эта книга, - сказал Владимир Григорьев. - Кто только не был акционером «Комсомольской правды» - и Владимир Потанин, и Григорий Березкин, - как только они не жаловались на Сунгоркина. Но он все держал в своей голове и в своих руках. Куда бы ты с Володей ни ехал, в какую бы даль, он перегружен цифрами, бумагами и не отрываясь следил за биением пульса своей любимой газеты.

ТЕПЛЫЕ ГЛАЗА

Настоящим патриотом страны, «Комсомольской правды» и семьи назвал Главного общественный деятель, в прошлом руководитель «Роспечати» Михаил Сеславинский.

- Он удивительным образом объединял и традиции, и все новое, что происходило в сфере медиа. Он один из первых сформировал то, что мы потом стали называть цифровой трансформацией, то, что вошло в государственную политику, и то, что присутствует в медиа, - заявил Сеславинский. - И вот мы однажды летели с одного из таких мероприятий, и я все время ловил его влюбленный взгляд, обращенный к Тане (супруге. - Ред.). Эти теплые глаза навсегда останутся в моем сердце.

ЧТО НИ НАЗОВИ

В августе этого года в порт Владивостока пришел совершенно новый морской буксир. Его назвали в честь Владимира Николаевича. «Это очень символично, - отметили мы тогда в редакции. - Сунгоркин был буксиром, который тянул нас вперед». Но его именем можно было назвать все что угодно, и это было бы в точку, поделился на презентации зам. главного редактора «КП» Леонид Захаров:

- Назови ледокол «Владимир Сунгоркин», и это будет символизировать его невероятную пробивную силу. Назови электростанцию, тоже все понятно - невероятная энергия. Я думаю, буксиром дело не ограничится. Будем надеяться, что это только начало.

Именно Леонид Захаров был рядом с Владимиром Николаевичем в той самой последней экспедиции:

- Я видел, как все у него в этой экспедиции было хорошо, с каким удовольствием он путешествовал по местам великого исследователя Дальнего Востока Владимира Арсеньева…

СПАСИБО ЗА ЗАСЛУЖЕННОГО

Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев вспомнил визит в «Комсомольскую правду» Владимира Путина. Именно тогда в наших стенах родилось звание заслуженного журналиста России.

- Тогда президент сказал, что работа наша героическая и звание такое должно быть. И тогда благодаря этому разговору, благодаря этой встрече в «Комсомолке» появились два звания - заслуженный журналист России и заслуженный работник связи и информации, которыми теперь награждаются самые достойные, самые харизматичные наши коллеги, - вспомнил Соловьев.

«Я ТУТ НЕ ПО РАБОТЕ»

А первый замглавы администрации президента, близкий друг Владимира Николаевича Алексей Громов поблагодарил коллектив «Комсомолки» за то, что мы достойно прошли через этот год.

- Я сегодня здесь не по работе, Володя мой давний и очень близкий друг, и мы на многие вещи в жизни смотрели одинаково, - отметил он. - Очень хорошо, что сегодня живет «Комсомольская правда». Он ее создавал, он ею болел, это была огромная часть его жизни. И то, что она остается патриотичной, близкой людям, это, несомненно, ему нравится. Я хочу ребятам, журналистам «Комсомолки», сказать большое спасибо. Вы проявили себя не только как профессиональные, а как такие очень сильные люди за этот год.

Алексей Громов, первый замглавы администрации Президента РФ, близкий друг Владимира Сунгоркина. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Председатель совета директоров «Комсомолки» Владимир Мамонтов отметил твердость характера Владимира Николаевича, который не изменял своим взглядам и убеждениям. А глава Всероссийского общества охраны природы, легендарный хоккеист Вячеслав Фетисов прислал видеообращение, где подчеркнул, что наш Шеф очень дорожил своим словом.

- Он понимал, что от его слов зависит настроение и жизнь огромного количества людей. А слово было его делом, - сказал Фетисов. - Год спустя мы понимаем, какой человек ушел из нашей жизни. Великий сын земли Русской. Вечная память.

* * *

В самом конце презентации слово взяла супруга Владимира Николаевича Татьяна и их сын Григорий. «Это были самые страшные слова, которые я когда-либо слышал: «Его больше нет». Эти слова перевернули мою жизнь», - сказал он.

Мы знаем, Гриша. Нашу тоже.