Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество14 сентября 2023 18:55

Близкие и друзья Владимира Сунгоркина презентовали книгу воспоминаний в память о нем

В этот сборник вошли больше полусотни воспоминаний самых близких Шефу людей
Источник:kp.ru
Уже целый год, как Шефа нет с нами. Но кажется, что он просто в очередной командировке и вот-вот войдет в редакцию.

Уже целый год, как Шефа нет с нами. Но кажется, что он просто в очередной командировке и вот-вот войдет в редакцию.

Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Встреча в редакции

…Ему было всего 68, когда он не вернулся из очередной экспедиции по своему любимому Дальнему Востоку. Непоправимое случилось в последний день автопробега, когда все намеченное уже было позади. Утренний звонок по спутниковому телефону из глухой приморской тайги принес в нашу редакцию трагическую весть: сердце Владимира Сунгоркина остановилось 14 сентября 2022 года. Позже врачи констатировали: инфаркт миокарда…

Спустя ровно год мы выпустили книгу о нашем Главном редакторе: «Владимир Сунгоркин: Я с вами, ребята!». Эти слова Владимир Николаевич произнес еще с десяток лет назад в видеоролике для традиционного «комсомольского» капустника. Сегодня они стали пророческими.

В этот сборник вошли больше полусотни воспоминаний самых близких Шефу людей: членов семьи, друзей, соратников, однокурсников, бамовцев, сотрудников «Комсомолки», коллег из других изданий, политиков. Они сами и представили книгу в редакции.

- Ровно год назад у нас случилась эта трагедия. Тяжело передать словами, что с нами происходило. Погиб член семьи каждого журналиста «Комсомольской правды», - отметила нынешний главред «Комсомолки» Олеся Носова. - Идея собрать воспоминания о нем, можно сказать, помогла нам справиться с этим горем, хотя, конечно, эта дыра в сердце никогда не затянется.

Первая книга - для супруги Владимира Николаевича Татьяны и их сына Григория.

Первая книга - для супруги Владимира Николаевича Татьяны и их сына Григория.

Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

ОН ВСЕ ДЕРЖАЛ

Глава департамента господдержки периодической печати и книжной индустрии Минцифры Владимир Григорьев рассказал, как тяжело было в 90-е годы, когда Владимир Николаевич встал у руля «Комсомольской правды», развести бизнес и редакцию, чтобы газета осталась жить. И Сунгоркин был едва ли не единственным человеком в стране, кому это удалось, а новая книга будет полезна будущим «комсомольцам», кто еще только придет работать в редакцию.

- Совершенно неподражаемый медиаменеджер, которого любили как журналисты, так и рекламщики, которого боялись владельцы целлюлозно-бумажных комбинатов. Он доставал и достигал всего. И об этом эта книга, - сказал Владимир Григорьев. - Кто только не был акционером «Комсомольской правды» - и Владимир Потанин, и Григорий Березкин, - как только они не жаловались на Сунгоркина. Но он все держал в своей голове и в своих руках. Куда бы ты с Володей ни ехал, в какую бы даль, он перегружен цифрами, бумагами и не отрываясь следил за биением пульса своей любимой газеты.

ТЕПЛЫЕ ГЛАЗА

Настоящим патриотом страны, «Комсомольской правды» и семьи назвал Главного общественный деятель, в прошлом руководитель «Роспечати» Михаил Сеславинский.

- Он удивительным образом объединял и традиции, и все новое, что происходило в сфере медиа. Он один из первых сформировал то, что мы потом стали называть цифровой трансформацией, то, что вошло в государственную политику, и то, что присутствует в медиа, - заявил Сеславинский. - И вот мы однажды летели с одного из таких мероприятий, и я все время ловил его влюбленный взгляд, обращенный к Тане (супруге. - Ред.). Эти теплые глаза навсегда останутся в моем сердце.

ЧТО НИ НАЗОВИ

В августе этого года в порт Владивостока пришел совершенно новый морской буксир. Его назвали в честь Владимира Николаевича. «Это очень символично, - отметили мы тогда в редакции. - Сунгоркин был буксиром, который тянул нас вперед». Но его именем можно было назвать все что угодно, и это было бы в точку, поделился на презентации зам. главного редактора «КП» Леонид Захаров:

- Назови ледокол «Владимир Сунгоркин», и это будет символизировать его невероятную пробивную силу. Назови электростанцию, тоже все понятно - невероятная энергия. Я думаю, буксиром дело не ограничится. Будем надеяться, что это только начало.

Именно Леонид Захаров был рядом с Владимиром Николаевичем в той самой последней экспедиции:

- Я видел, как все у него в этой экспедиции было хорошо, с каким удовольствием он путешествовал по местам великого исследователя Дальнего Востока Владимира Арсеньева…

СПАСИБО ЗА ЗАСЛУЖЕННОГО

Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев вспомнил визит в «Комсомольскую правду» Владимира Путина. Именно тогда в наших стенах родилось звание заслуженного журналиста России.

- Тогда президент сказал, что работа наша героическая и звание такое должно быть. И тогда благодаря этому разговору, благодаря этой встрече в «Комсомолке» появились два звания - заслуженный журналист России и заслуженный работник связи и информации, которыми теперь награждаются самые достойные, самые харизматичные наши коллеги, - вспомнил Соловьев.

«Я ТУТ НЕ ПО РАБОТЕ»

А первый замглавы администрации президента, близкий друг Владимира Николаевича Алексей Громов поблагодарил коллектив «Комсомолки» за то, что мы достойно прошли через этот год.

- Я сегодня здесь не по работе, Володя мой давний и очень близкий друг, и мы на многие вещи в жизни смотрели одинаково, - отметил он. - Очень хорошо, что сегодня живет «Комсомольская правда». Он ее создавал, он ею болел, это была огромная часть его жизни. И то, что она остается патриотичной, близкой людям, это, несомненно, ему нравится. Я хочу ребятам, журналистам «Комсомолки», сказать большое спасибо. Вы проявили себя не только как профессиональные, а как такие очень сильные люди за этот год.

Алексей Громов, первый замглавы администрации Президента РФ, близкий друг Владимира Сунгоркина.

Алексей Громов, первый замглавы администрации Президента РФ, близкий друг Владимира Сунгоркина.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Председатель совета директоров «Комсомолки» Владимир Мамонтов отметил твердость характера Владимира Николаевича, который не изменял своим взглядам и убеждениям. А глава Всероссийского общества охраны природы, легендарный хоккеист Вячеслав Фетисов прислал видеообращение, где подчеркнул, что наш Шеф очень дорожил своим словом.

- Он понимал, что от его слов зависит настроение и жизнь огромного количества людей. А слово было его делом, - сказал Фетисов. - Год спустя мы понимаем, какой человек ушел из нашей жизни. Великий сын земли Русской. Вечная память.

* * *

В самом конце презентации слово взяла супруга Владимира Николаевича Татьяна и их сын Григорий. «Это были самые страшные слова, которые я когда-либо слышал: «Его больше нет». Эти слова перевернули мою жизнь», - сказал он.

Мы знаем, Гриша. Нашу тоже.

КАРТИНА ДНЯ