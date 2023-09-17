Вел обсуждения с Путиным, смотрел «Спящую красавицу» и бронезащиту, проехал 3700 км: главное о визите Ким Чен Ына в Россию

Ким Чем Ын на пронепоезде проехал по России 3700 км за 6 дней Фото: REUTERS

С КЕМ ВСТРЕТИЛСЯ

С президентом России Владимиром Путиным, министром обороны Сергеем Шойгу, командующими ВМФ Николаем Евменовым и командующим дальней авиацией ВКС Сергеем Кобылашем, руководством «Роскосмоса» и МИДа, Минпромторга и Минтранса, Приморского и Хабаровского краев.

Фото: REUTERS

О ЧЕМ ДОГОВОРИЛИСЬ

Совместных пресс-конференций не проводилось, о подписанных документах не сообщалось.

- Начало хорошее, очень продуктивное. Состоялся очень откровенный обмен мнениями по ситуации в регионе, по двусторонним отношениям, – так отреагировал президент Путин, отвечая на вопрос программы «60 минут» об итогах переговоров.

Он добавил, что Москве и Пхеньяну был нанесен большой ущерб из-за ковида, «когда КНДР была фактически закрыта от внешнего мира». Также сообщил о большом количестве совместных интересных проектов у России и КНДР в сфере транспортного сообщения, логистики, сельского хозяйства.

Три дня спустя, отвечая на вопрос о «корейских добровольцах в зоне СВО» Путин дал понять, что ВС РФ на Украине противостоят наемники из многих стран, а вот сама Россия на помощь иностранцев с Дальнего Востока рассчитывать не предполагает.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, были ли подписаны соглашения в военно-технической сфере по итогам переговоров, заявил: «Нет, ни об этом, ни по другим темам никаких соглашений подписано не было. И не было таких планов».

Фото: REUTERS

ЧТО ПОСЕТИЛ

Космодром «Восточный», авиазавод имени Гагарина, производственный центр головной компании гражданского дивизиона ОАК «Яковлев» в Комсомольске-на-Амуре, аэродром Кневичи, где увидел стратегические ракетоносцы все типов от Ту-22М3 до Ту-160, а также почти всю линейку боевых самолетов Сухого и МиГ 31И с гиперзвуковым «Кинжалом», а также бухту Улисс под Владивостоком, где оценил глубокую модернизацию фрегата «Маршал Шапошников», вернувшегося из района Гавайских островов.

Фото: REUTERS

ГДЕ ОТДОХНУЛ

Аплодировал исполнителям балета «Спящая красавица» на Приморской сцене Мариинского театра во Владивостоке (был аншллаг), посетил Приморский океанариум , где оценил танцы моржа Миши, приехал на остров Русский, где студенты из КНДР рассказали, как грызут гранит науки в Дальневосточном Федеральном университете.

Фото: REUTERS

СКОЛЬКО ПРОЕХАЛ

За шесть дней путешествия по России бронепоезд северокорейского лидера проехал по территории четырех субъектов РФ — Приморскому и Хабаровскому краям, Еврейской автономной области и Амурской области, преодолев более 3700 километров.

Фото: REUTERS

ЧТО ПОДАРИЛИ

Лидеру КНДР подарки дарили все: от президента РФ до руководства армии и флота, а также дальневосточных регионов. Путин подарил северокорейскому коллеге карабин "российского производства высочайшего качества» ( как охарактеризовал подарок Дмитрий Песков) и перчатку от скафандра, побывавшего в космосе. Шойгу передал главе Северной Кореи редкое, инкрустированное драгметалами и камнями холодное оружие. Командующий дальней авиацией Кобылаш также вручил подарок дорогому гостю.

Фото: REUTERS

Глава Приморья Олег Кожемяко передал высокому визитеру разработанный в регионе комплект бронезащиты. Штурмовой, но облегченный, 5 дронов-камикадзе и БПЛА самолетного типа Герань-25, а также шапку-ушанку.

Сам Ким Чен Ын также подарил Путину корейский карабин и передал не названный подарок Тихоокеанскому флоту.