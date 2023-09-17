Россия стала главным мировым экспортером пшеницы: кто наши главные покупатели и почему цены на зерно упали

Россия вышла в лидеры на рынке пшеницы. Фото: Николай ХИЖНЯК

Советский Союз тотально зависел от импорта зерна. В 1985 году, например, стране пришлось закупить 47 млн тонн. К счастью, эти времена остались в прошлом. В последние годы Россия стала ключевым мировым производителем и экспортёром зерновых. По данным Росстата, в 2022 году урожай зерна составил в стране рекордные 153,8 млн тонн. В этом году, по прогнозам Минсельхоза, цифры будут скромнее - 123 млн тонн, из которых 78 млн тонн придется на пшеницу. Но этого все равно вполне достаточно, чтобы наша страна стала экспортером №1.

России такое положение вещей, конечно, на руку – ведь рост экспорта приносит стране дополнительные доходы. Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев недавно говорил о том, что страна уже поставила за рубеж сельхозтоваров на $28 млрд, что на 25% превышает показатели прошлого года. С другой стороны, как отмечает агентство Bloomberg, «переполненные зернохранилища России и рекордные показатели российского экспорта привели к падению цен на зерно до самых низких показателей за последние три года.

И действительно, если весной 2022 года биржевые цены на пшеницу подскакивали до 13 долларов за бушель (чуть больше 27,2 кг) и выше, то сейчас она торгуется не дороже 6 долларов. И это самая низкая цена за последние три года. Почему цены на зерно вдруг так серьезно упали в этом году, и может ли Россия, пользуясь своим положением крупного производителя, повлиять на них?

- Санкционная политика оказывает довольно серьезное давление на цены - и они снижаются, - рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» Президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский. – Да, мы поставщик номер один на мировом рынке пшеницы, но при этом наша доля – 20%. Если бы имели долю больше 50%, тогда все бы зависело исключит от нас. А вот наши 20% можно и заместить. Над чем серьезно работают наши конкуренты. Почему началось в прошлом сезоне существ снижение цен? Потому что виды на новый урожай в мире серьезно подросли. Мировые производители прибавили площадей, прибавили инвестиций в производство пшеницы. И если бы не погода, которая нам в этом году помогла, цены могли бы снизиться еще существеннее.

По словам Аркадия Злачевского, сейчас главные покупатели российской пшеницы – это Египет, Турция, Саудовская Аравия, Иран и Алжир.

Ссылаясь на собственные источники, агентство Bloomberg утверждает, что российские власти пытаются сейчас ввести неофициальный предел экспортных цен на зерно, ниже которого нашим компаниям не рекомендуется продавать его за рубеж. Но в Минсельхозе эту информацию не комментируют, а Председатель правления российского Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин заявил агентству, что российские экспортеры придерживаются своих цен, которые продиктованы ростом издержек производства. Напомним, что в этом году в России резко выросли оптовые цены на топливо, стоимость солярки, например, на которой работает вся сельхозтехника, подскочила за летние месяцы на 50%.