С Софией Ротару случилась истерика

За последние полтора года певица ни разу не появилась на публике Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Аркадий Укупник рассказал о неприятной ситуации, свидетелем которой стал несколько лет назад. Музыкант сообщил, что София Ротару потеряла самообладание на публике.

Аркадий Укупник однажды пережил сильный стресс во время полета. Он возвращался из Киева в Москву на одном рейсе с Софией Ротару. По какой-то причине пилоты не смогли посадить самолет с первого раза и экстренно ушли на второй круг.

Эта ситуация до ужаса напугала "хуторянку". Ротару, страдающая аэрофобией, закатила истерику.

По словам Укупника, артистку буквально трясло. София Михайловна впала в панику от переживаний и сокрушалась, что не купила билет на поезд. "Ротару, которая вообще не летает на самолетах, начала паниковать и причитать: «Зачем я полетела, Руслан?! Я же хотела поездом, я же не летаю!»" - вспоминает Аркадий в эфире шоу "Звезды сошлись" на НТВ.

Успокаивать звезду эстрады пришлось раввину, который оказался на соседнем кресле. Он подобрал нужные слова и привел знаменитую пассажирку в чувство.

Стоит отметить, что за последние полтора года 76-летняя певица ни разу не появилась на публике. По слухам, она прячется от всех на своей вилле в Италии. Ходили слухи, что у Ротару прогрессирует болезнь Паркинсона. Члены семьи и близкие друзья знаменитости эти слухи не опровергают, но и не подтверждают.