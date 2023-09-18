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Звезды18 сентября 2023 19:40

С Софией Ротару случилась истерика

Аркадий Укупник рассказал об истерике Софии Ротару
Ольга ЛИБГАРДТ
Ольга ЛИБГАРДТ
За последние полтора года певица ни разу не появилась на публике

За последние полтора года певица ни разу не появилась на публике

Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Аркадий Укупник рассказал о неприятной ситуации, свидетелем которой стал несколько лет назад. Музыкант сообщил, что София Ротару потеряла самообладание на публике.

Аркадий Укупник однажды пережил сильный стресс во время полета. Он возвращался из Киева в Москву на одном рейсе с Софией Ротару. По какой-то причине пилоты не смогли посадить самолет с первого раза и экстренно ушли на второй круг.

Эта ситуация до ужаса напугала "хуторянку". Ротару, страдающая аэрофобией, закатила истерику.

По словам Укупника, артистку буквально трясло. София Михайловна впала в панику от переживаний и сокрушалась, что не купила билет на поезд. "Ротару, которая вообще не летает на самолетах, начала паниковать и причитать: «Зачем я полетела, Руслан?! Я же хотела поездом, я же не летаю!»" - вспоминает Аркадий в эфире шоу "Звезды сошлись" на НТВ.

Успокаивать звезду эстрады пришлось раввину, который оказался на соседнем кресле. Он подобрал нужные слова и привел знаменитую пассажирку в чувство.

Стоит отметить, что за последние полтора года 76-летняя певица ни разу не появилась на публике. По слухам, она прячется от всех на своей вилле в Италии. Ходили слухи, что у Ротару прогрессирует болезнь Паркинсона. Члены семьи и близкие друзья знаменитости эти слухи не опровергают, но и не подтверждают.

Шоу-бизнесЗвезды: болезниСофия Ротару: досье KP.RU