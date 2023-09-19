Врачи отключили Игоря Николаева от ИВЛ

Композитор и певец Игорь Николаев Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

После серьезной операции на сердце больного Игоря Николаева отключили от ИВЛ. Музыкант перенес экстренное шунтирование.

Игорь Николаев попал в больницу несколько дней назад с жалобами на сильные боли в груди. Причиной резкого ухудшения состояния маэстро стал третий обширный инфаркт. Требовалась срочная операция.

Хирургическое вмешательство прошло успешно. На данный момент Игорь Юрьевич уже отключен от ИВЛ и дышит самостоятельно. Ближайшие дни он проведет в реанимации. "Состояние стабильно тяжелое. Операцию он перенес удовлетворительно", - рассказали в медицинских кругах.

Из-за сложившейся ситуации с Николаевым очень переживает Алла Пугачева. Они дружат долгие годы. Алла Борисовна и сама хорошо знает, что такое больное сердце. Ранее Примадонна перенесла несколько операций по стентированию сосудов.

Сейчас Пугачева находится на связи с женой композитора Юлией Проскуряковой. "Конечно, Алла Борисовна вздохнет с облегчением, когда они начнут переписываться, но пока Игорь на связь выйти не может", - цитирует осведомленного источника сайт mk.ru.

На восстановление Николаеву потребуется долгое время. В этой свези все концерты маэстро отменили. При шунтировании хирурги восстанавливают нарушенный кровоток в сердечной мышце. После такого вмешательства пациент обычно проводит в больнице около трех недель, а потом его ждет реабилитация.