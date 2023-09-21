Родные срочно собрались в палате больного Игоря Николаева

Игорь Николаев несколько дней находился в реанимации после госпитализации Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Игорь Николаев по-прежнему находится в больнице после операции на сердце. Близкие его состояние не комментируют. А некоторое время назад стало известно, что родные срочно приехали в клинику.

Игорь Николаев несколько дней находился в реанимации после госпитализации. Он жаловался на сильные боли в области груди. В результате врачи прооперировали именитого пациента, который перенес три инфаркта.

Ему провели шунтирование. Хирурги восстановили нарушенный кровоток в сердечной мышце.

И вот теперь стало известно, что композитора перевели в обычную палату. Кроме этого к нему начали пускать родных. Близкие, услышав хорошие новости, срочно приехали к Николаеву.

Правда, говорить о полном восстановлении пока рано. Игорь Юрьевич остается в больнице. Его ждет длительная реабилитация.

Из-за сложившейся ситуации с Николаевым очень переживает Алла Пугачева. Они дружат долгие годы. Алла Борисовна и сама перенесла несколько операций по стентированию сосудов.

Сейчас Пугачева находится на связи с женой композитора Юлией Проскуряковой. Пока маэстро на связь выйти не может.