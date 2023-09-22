Михаил Шуфутинский прервал молчание и раскрыл правду о болезни Игоря Николаева

Игорь Николаев Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Михаил Шуфутинский прервал молчание о болезни Игоря Николаева. Шансонье признался, что боится за музыканта и предложил его молодой жене Юлии Проскуряковой любую помощь.

Михаил Шуфутинский раскрыл правду о состоянии Игоря Николаева. Певца увезли в реанимацию после жалоб на боли в области груди. Позже стало известно, что у артиста случился третий инфаркт, его подключили к ИВЛ. В итоге врачи провели ему экстренную операцию по шунтированию.

Сейчас Игорь Юрьевич по-прежнему лежит в больнице, но к нему стали пускать близких. Жена маэстро Юлия Проскурякова хранит молчание.

А вот друг семьи Шуфутинский рассказал, что проблемы с сердцем у композитора могли быть из-за перенесенного коронавируса и "остаточных осложнений". Как известно, певец тяжело перенес болезнь. Долго лежал в Коммунарке. Из-за гормональной терапии он сильно располнел.

"Самые неприятные симптомы - перепады температуры: то очень высокая, то очень низкая... Но депрессии у меня не было. Хотя я лежал с двумя катетерами в венах", - говорил тогда музыкант.

Михаил Захарович признался, что предложил родным Николаева свою помощь. "Все, что можно, и все, что нужно, мы для него сделаем. Пока не обратилась супруга. С ней связывались наши адвокаты, говорили, что любая поддержка - мы готовы", - цитирует его "Звезда".