Зеленский во время своего выступления в парламенте Канады горячо приветствовал бывшего бойца дивизии СС Фото: REUTERS

Американские артустановки быстро выводят из строя

Южная группировка войск на Донецком направлении отразила четыре атаки ВСУ и вывела из строя более трех рот, две бронемашины, семь автомобилей, американскую артсистему М777. Группировка войск «Центр» на Краснолиманском направлении отбила две атаки штурмовых групп ВСУ, уничтожив до двух взводов, две бронемашины, два пикапа и гаубицу Д-20. На Купянском направлении нивелировано более 20 боевиков, два автомобиля, САУ «Акация» и Krab, а также склад боеприпасов в районе Берестового Харьковской области. Группировка войск «Восток» на Южно-Донецком направлении нанесла противнику такой урон: до 110 боевиков, две бронемашины, три автомобиля и два орудия Д-20. На Запорожском направлении уничтожено до 35 националистов, БМП, три автомобиля, САУ М109 Paladin производства США, два орудия Д-30, САУ «Гвоздика» и гаубица «Мста-Б». На Херсонском направлении выведено из строя до 40 боевиков, два автомобиля, артсистема М777, гаубица Д-30, 122-мм РСЗО и склад боеприпасов 126-й бригады теробороны в районе Шляхового. Силами ПВО в районе Клещеевки сбит вертолет Ми-8 ВСУ, перехвачены три ракеты HARM, 8 снарядов РСЗО HIMARS и 15 беспилотных летательных аппаратов ВСУ.

Кто в Европе больше всех пострадал из-за СВО

ABC Nyheter сообщает, что экономика пяти европейских стран сильно пострадала из-за СВО. Центробанк Швейцарии рапортует, что с февраля 2022-го по Старому Свету ударил всплеск цен на энергоносители, нашествие мигрантов и резкий рост военных расходов. Не будь трат на помощь Украине и на поддержку беженцев, экономика пяти стран Европы была бы на 0,7 процентных пункта выше в четвертом квартале прошлого года, а инфляция — ниже на 0,4 процентных пункта. Больше всех пострадала экономика ФР. Также конфликт в незалежной отрицательно сказался на экономике Франции, Италии, Британии и даже… Швейцарии. Причем в будущем ситуация ухудшится - такой прогноз дают швейцарские специалисты. А кто-то считал, что накачка Киева оружием - это путь к процветанию?

Украинские дезертиры жалуются западным СМИ на произвол

The Times публикует большое интервью с дезертиром из ВСУ, который был ранен и не захотел возвращаться на фронт. 20-летний сержант Андрей, раненный в плечо на востоке Украины, скрывается где-то во Львове. В госпитале в Виннице ему полностью не удалили осколки, у него возникли невыносимые боли и онемение, а врач «предложил выписать справку о том, что я непригоден к дальнейшей службе, если заплачу ему 1500 долларов». Командование не сочло его ранение достаточно тяжелым и приказало вернуться в часть. Когда сержант попросил помощи у своего непосредственного командира, тот «послал» бойца матом и потребовал не беспокоить его. Сержант осел во Львове и заявил британским журналистам: «Я больше не буду их мясом». И уточнил, что большая часть сослуживцев из его части погибла или получили тяжелые ранения. Пацифизм нечаянно нагрянет, когда его совсем не ждешь.

При пожаре в штабе флота огонь не одолел икону

Михаил Развожаев, губернатор Севастополя, сообщил, что в штабе Черноморского флота , который в пятницу подвергся ракетной атаке ВСУ, чудом уцелела деревянная икона причисленного к лику святых русского флотоводца, адмирала Федора Ушакова. Глава Севастополя написал в ТГ-канале: «Эта икона с фигурой святого из штаба Черноморского флота, деревянная рама полностью сгорела, а образ святого, написанный на дереве, уцелел и не тронут огнем после атаки ВСУ». Киевские ракетчики хотели перекреститься, да рука не поднялась.

Незалежной не хватает стекла и стекольщиков

В незалежной отмечен дефицит оконного стекла и самих стекольщиков. До 2022 года три четверти стекла поступало из России и Белоруссии, сейчас главными поставщиками стали Польша, Турция и Чехия. А цены на стекло на Украине выросли на 80% - при том во всех крупных украинских городах отмечают острую нехватку специалистов по установке оконных конструкций. И ведь не скажешь теперь — трезв, как стеклышко...

«Борец с нацизмом» Зеленский в Канаде приветствовал ветерана СС

Зеленский во время своего выступления в парламенте Канады горячо приветствовал бывшего бойца дивизии СС «Галичина» Ярослава Хунку. Западные СМИ, публикуя фото с выступления главы украинского лидера, где он показывает сжатый кулак в виде приветствия в сторону 98-летнего ветерана СС, а возле него стоял канадский премьер Джастин Трюдо, подписана так: «Зеленский и Трюдо приветствуют присутствующего в парламенте Ярослава Хунку, который служил в Первой украинской дивизии в ходе Второй мировой войны». Забыли добавить, что воевал этот старый пень на стороне Гитлера. И давил соплеменников нынешнего президента Украины. Психиатры считают симптомы такого состояния шизофренией.

Киев потеряет четверть миллиарда из-за зернового эмбарго

Более 230 миллионов долларов потеряет Киев из-за зернового эмбарго со стороны Варшавы, Будапешта и Братиславы. Финансовые потери незалежной из-за запрета на ввоз агропродукции в Восточную Европу будет почти равен квартальному доходу Украины от транзита газа. Будут бить друг друга подушками в высоких судах в Бенилюксе.

Кандидат в президенты США против Украины в НАТО

Рон Десантис, претендент на пост президента США от республиканцев и губернатор Флориды заявил, что вступление незалежной в северо-атлантический альянс не отвечает интересам Соединенных Штатов. В программы радиоведущего Гленна Бека он сообщил следующее: «Не думаю, что членство Украины в НАТО отвечает нашим интересам. Это бы только добавило нам больше обязательств. Если мы получим больше обязательств, то какие выгоды мы получим взамен?» А разве в Киеве кто-то говорил про какие-то выгоды для Вашингтона?

Венесуэла вместе с Колумбией — за мир на Украине

Глава венесуэльского МИД Иван Хиль Пинто сообщил, что власти Венесуэлы поддерживают предложение президента Колумбии Густаво Петро о проведении международных конференций по урегулированию конфликтов на Украине и вокруг Палестины. Ранее лидер Колумбии призвал провести две мирные конференции под эгидой ООН, посвященные Палестине и Украине. И отметил, что страны, которые пытаются втянуть Латинскую Америку в конфликт на Украине через отправку вооружений, сами помогли возникновению этой напряженной ситуации. Зрит в корень.

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