Покрышкам не дадут спуска. В России могут увеличить пошлины на зарубежные шины

Китайские производители буквально завалили Россию дешевыми шинами Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

НЕТ ДЕШЕВЫМ КИТАЙСКИМ ПОКРЫШКАМ!

Утильсбор на машины подняли два раза только за декабрь и январь. Пора о чем-нибудь еще подумать! Например – о шинах. Тем более, российские производители покрышек (как и производители автомобилей) тоже жалуются на нечестную конкуренцию. Мол, везут из-за границы – в основном, из Китая – дешевый товар, с которым мы не можем соперничать. В итоге и прибыль падает, и загрузка заводов. Так и до сокращений персонала – рукой подать.

Как результат – крупные отечественные производители обратились в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) с просьбой провести расследование в отношение ввозимой продукции. Говоря проще - проверить китайцев на демпинг. Насколько обоснована низкая стоимость их продукции и не является ли она способом «задушить» российские предприятия? А если да – принять защитные меры. Например, ввести квоты. Либо – более перспективный вариант – установить пошлины на импортные поставки в размере около 30%.

И все это – на фоне заявлений Минпромторга о необходимости ужесточения технического регламента Таможенного союза по части тех самых покрышек. В ведомстве обратили внимание на высокое содержание канцерогенов в дешевых шинах из Поднебесной. И предложили запретить импорт тех из них, в которых содержание бэй-протонов (параметр, отражающий степень использования при производстве опасных высокоароматических масел) выше 0,25%. Инициатива уже согласована с Минприроды, Росстандартом и Минэкономразвития. Впервые о ней заявили в начале апреля. Сейчас проект проходит публичное обсуждение.

ВЕЗДЕСУЩИЙ УТИЛЬСБОР

Импорт китайских шин действительно растет. В 2024 году, по данным «Честного знака», в Россию завезли рекордные 25,8 млн покрышек (и это только для легковушек!). В 2025-м – еще 25,4 млн. А за первые два месяца нынешнего импорт шин из Китая вырос на 31% к прошлому году. На этом фоне производство российских заводов сократилось на 20%, а загрузка предприятий упала до 51%.

- Понятно, что бороться с китайской продукцией в прямом противостоянии – невозможно. Поэтому к ним и появились претензии по части экологии, а теперь организовано расследование на предмет демпинга, - рассказал KP.RU автоэксперт, главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. – Дело это не быстрое, но и не затяжное. Думаю, к осени управятся. И все может закончиться введением пошлин. Конечно, не только на китайские покрышки, а на все импортируемые.

Российские производители покрышек жалуются на нечестную конкуренцию Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

- Мне кажется, что обращение в ЕЭК – затея бессмысленная, - считает вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. – Ведь работа комиссии касается всех стран, входящих в Таможенный союз. А это, помимо России, еще четыре государства – Белоруссия, Армения, Киргизия, Казахстан. Вводить квоты и пошлины на продукцию из Китая не все будут согласны и готовы. По разным мотивам – в том числе, политическим. Но у России есть другой инструмент, позволяющий это сделать. Давно известный, мощный, надежный и проверенный. Называется: «утильсбор».

Он, кстати, есть и на покрышки! Правда, официально именуется «экологическим сбором». Зависит от разных параметров – в том числе, уровня канцерогенной безопасности. Но в среднем с января этого года составляет 11 тысяч рублей за тонну готовой продукции. В общем – «копейки». Не чета автомобильному.

- Но нам ведь ничего не помешает сделать так, чтобы стоимость ввозимых покрышек за счет утиля поднялась на те же 30%, - продолжает Антон Шапарин. – И не надо зависеть ни от расследований ЕЭК, ни от ее дальнейших шагов. Скорее всего, так и поступят. А просьба проверить китайцев на демпинг – не более, чем предлог.

Фото: Наиль ВАЛИУЛИН. Перейти в Фотобанк КП

ПОДОРОЖАЕТ ВСЕ

Но есть ли тот самый демпинг? Эксперты говорят – есть. Это заметно и по статистике средних цен. Если с февраля по март 2022 года шины подорожали разом почти на треть, то за следующие четыре года – всего на 10%. Причина – в том числе в поставках из Поднебесной. Китайские производители буквально завалили Россию дешевыми шинами. Российским заводам конкурировать с ними сложно, а на качество самой продукции (у нас оно считается заметно более высоким) потребитель не всегда смотрит в первую очередь.

- Нам часто говорят – мол, китайцы пользуются серьезной государственной поддержкой. Это правда. И было бы замечательно, если бы наши шинные заводы получали бы аналогичную! Тогда они смогли бы снизить розничные цены, а спрос бы резко вырос. В России действительно делают хорошие шины. Как летние, так и зимние. Покупателям они нравятся. При более доступных ценах, раскупались бы под песни и пляски, - считает Максим Кадаков.

И добавляет:

- Но мы пока идем по другому пути: давайте поднимем пошлины. И пусть потребитель платит дорого и за российские шины, и за китайские. Да и за все остальные. В итоге кто-то пойдет за подержанными, а кто-то будет ездить «до корда» - ведь денег у людей в карманах больше не становится…

