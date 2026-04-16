Владимир Зеленский на презентации первой партии F-16 на службе ВСУ.

«Комсомолка» продолжает собирать боевые сводки с передовой и самые яркие новости СВО на Украине. Кратко - о главном на 17 апреля:

1. Новости с фронта: ВСУ потеряли 1055 боевиков и 270 дронов

2. Западные истребители гибнут под Кировоградом

3. Агентов ГУР спалили в Крыму

4. В портах Одессы и Измаила очень неуютно

5. Визит Зеленского возмутил немцев

6. Колумбийских наемников встречают пограничники

7. Российских актеров вносят на «Миротворец» десятками

8. Прибалты так любят украинцев, что кушать не могут

БОЕВАЯ СВОДКА: ЧТО ПРОИСХОДИТ НА ПЕРЕДОВОЙ СВО НА 17 АПРЕЛЯ

Далее - данные Минобороны о ситуации на шести ключевых направлениях за сутки.

Бойцы «Севера» вывели из строя 145 боевиков и семь складов.

Подразделения «Запада» упокоили 190 бойцов. Подбили две бронемашины и 17 автомобилей.

«Южане» нивелировали 145 солдат ВСУ и американский БТР М113. Сожгли 16 автомобилей и 10 складов.

Группировка «Центр» уничтожила 340 националистов и боевую машину реактивной системы залпового огня «Град».

На счету «Восточных» - 195 военнослужащих, две бронемашины и восемь автомобилей.

У «Днепра» в активе - 40 боевиков, две бронемашины и 12 автомобилей.

Силы ПВО сбили пять управляемых авиабомб и 270 беспилотников.

ГЛАВНОЕ: НОВОСТИ ОБ СВО НА УКРАИНЕ НА 17 АПРЕЛЯ

Дальше – подборка самых ярких новостей вокруг СВО на Украине за сутки.

Силы ПВО сбили пять управляемых авиабомб и 270 беспилотников

F-16 и Mirage поражены с пилотами-иностранцами

Координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев огорчил западных кураторов Киева. На аэродром Долгинцево в Кировоградской области прилетело. Там не просто уничтожены истребители F-16 и Mirage. По словам Лебедева, которые приводят РИА Новости, досталось и иностранным пилотам. Также был поражен аэродром в городе Александрии. Там базировалось с десяток вертолетов. Преимущественно европейского образца. Шесть летчиков ВСУ налета не пережили. А данные о потерях среди зарубежных инструкторов засекречены — но от Парижа да Лондона ничего не скроешь…

Два горе-террориста задержаны в Крыму

Крымская прокуратура порадовала. Задержали двух граждан, которые готовили теракт по наводке Главного управления разведки Минобороны незалежной. Один из горе-агентов летом 2024 года вступил в контакт с представителем ГУР , чтобы гадить России. Он привлек второго чудака, выступавшего против СВО. По указанию кураторов двое из ларца извлекли из тайников самодельное взрывное устройство на основе гексогена и электродетонатор. У них было четыре цели для уничтожения. Они провели разведку. Но руки коротки оказались. Повязали их крепкие парни из ФСБ. Сядут теперь несостоявшиеся террористы хорошо, сядут крепко.

В Одесском порту горят контейнеры

ТГ-канал «Изнанка» сообщает: после ударов в порту Одессы возник мощный пожар в контейнерном терминале. Настолько мощный, что его зафиксировали спутники НАСА. Также стало известно, что «Герани» совершили ночную атаку на порт Измаил, что в Одесской области. В порту находились два сухогруза, которые доставили из Европы военную технику для ВСУ. Один доставил броневики и самоходные гаубицы. Он стоял на разгрузке, когда произошел взрыв. О том, видно ли было в космосе, как улетают в небесные выси стволы и бронеплиты, не сообщается.

После ударов в порту Одессы возник мощный пожар в контейнерном терминале

Лидер АдГ возмущена спонсированием Киева

Алиса Вайдель сопредседатель второй по популярности партии ФРГ «Альтернатива для Германии» раскритиковала визит Владимира Зеленского в Берлин. Она пояснила, что ее возмутило. Вайдель считает: тесное сотрудничество с Украиной в вопросе обороны и послевоенного восстановления означает, что деньги немецких налогоплательщиков будут уходить Киеву. Она же уверена, что вместо трат «миллиардов на продление зарубежных войн» Германии нужна «помощь внутри страны». Но канцлер Мерц ее не услышал и пообещал подкинуть киевскому попрошайке 4 млрд на ракеты да зенитно-ракетные комплексы. Не простят ему бюргеры такую расточительность.

Алиса Вайдель

Колумбийским наемникам помогают пограничники

У колумбийских наемников появились надежные друзья на польско-украинской границе. Это бравые украинские пограничники. Лихие колумбийцы добираются до рубежей двух славянских стран без каких-либо договоренностей с вербовщиками или представителями официального Киева. Они знают — стражи границы их уже ждут. Колумбийцев чуть ли не у пограничного столба сажают в скотовозки и везут на полигоны. Погоняв их там пару-тройку недель, отправляют на фронт. А там уже прямая дорога на небеса. Так, накануне стало известно, что в Изюмском районе Харьковской области уничтожены две сотни наемников ВСУ. Подавляющее большинство - граждане стран Латинской Америки.

Российских актеров массово вносят в базу «Миротворца»

Два десятка актеров российского сериала «СВОИ» добавлены в базу печально известного украинского сайта «Миротворец». Адреса, телефоны и прочие личные данные Сергея Внукова, Александра Воскресенского, Влада Кунеевского, Татьяны Косач-Брындиной, Ирины Гавра, Кирилла Ермичева и других появились на сайте ночью. Причина - «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины». А также участие в съемках сериала на территории ДНР. Но ведь нельзя покушаться на то, чего нет?

Прибалты усилили помощь киевскому режиму

У прибалтийских тигров свербит в одном месте. Так и тянет их снабжать «воинов света» партиями техники. Литовская UAB Tomiksas отправила Киеву 5 тысяч компонентов. UAB Lokmita – более 1300 модулей тепловизионных камер для дронов. Эстонская Meridein Grupp OU и латвийская ELKO Grupa AS порадовали ВСУ почти четырьмя тысячами готовых БПЛА. Литовские Remtika UAB и Dialog LT UAB передали 1650 беспилотников и 4 тысячи пропеллеров. NT Service UAB отправила почти тысячу систем РЭБ. Они еще не знали, что в Минобороны России всех таких активистов берут на карандаш. Они уже назвали адреса доброхотов на территориях Британии, ФРГ, Дании, Нидерландов, Польши и Чехии, а также Латвии и Литвы. Эстонцы могли порадоваться, что их не указали — но радоваться рано...

