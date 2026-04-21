Семь лет лжи и предательств Зеленского: страна вымирает, недра отданы, Украина превратилась в один большой концлагерь Фото: REUTERS.

ВЫБИРАЛИ - ВЕСЕЛИЛИСЬ

Ровно 7 лет назад, 21-го апреля 2019 года на Украине состоялся второй тур президентских выборов, в результате которых действующий на тот момент президент Петро Порошенко потерпел сокрушительное поражение. Он получил всего лишь около 24% голосов принявших участие в голосовании избирателей при явке свыше 61%. Его конкурент набрал более 73%. Вот только выбрали украинцы совсем не того, кто сейчас занимает пост главы государства и потрясает гетманской булавой. Они выбрали скромного учителя истории Василия Голобородько, главного героя сериала «Слуга народа», ставшего главным инструментом в выборной кампании Владимира Зеленского, бывшего комика, хозяина и руководителя коллектива «Квартал 95», смешившего публику много лет своими концертами со сцены.

Василий Голобородько, мало того, что честен и прямодушен, так еще и разведен, живет в одной квартире с родителями, для Украины ему не жаль ничего, даже собственной жизни. Прежде, чем добиться успеха и объединить уже развалившуюся по сюжету Украину на мелкопоместные осколки, он пережил в сериале два импичмента и даже посидел в тюрьме. Если шел на компромиссы, то только из желания сделать, как лучше, или же будучи обманут членами своей команды, хитрыми и пронырливыми оборотнями. Даже в своей собственной семье Голобородько не терпел малейшего проявления коррупции. В общем, с какой стороны ни глянь – сплошной идеал и рыцарь без страха и упрека, на белом коне. Простите, на велосипеде.

Как весело шутили в украинских сегментах соцсетей в ходе той выборной президентской кампании, «выберем комика, хуже уже не будет, так хоть посмеемся пять лет». Прошло уже семь, а со смехом что-то не заладилось.

В общем, выбирали Голобородько, а к власти пришел Зеленский – патологический лгун, вор, мздоимец, клятвопреступник и предатель. И вся история его президентства – череда сплошных предательств, несбывшихся (заранее нереализуемых) обещаний, постоянного попрошайничества и уничтожения страны, служить которой он присягнул на Конституции Украины и Евангелии, возложив одновременно на них руку. Впрочем, первую он превратил, по сути, в какую-то макулатуру, а Библия для него и вовсе не авторитет (хотя Зеленский и утверждал, что не исповедует ни одну религию, у него имеется персональная скамеечка в главной синагоге Киева»). Кстати, ту свою инаугурационную речь, которую Зеленский произнес через месяц после второго тура выборов, он закончил словами, что стал президентом, дабы «сделать все, чтобы украинцы больше не плакали». Сейчас это воспринимается, как его последняя «шутка» перед тем, как стать президентом. Такая вот шутка, которая совсем без юмора.

ЭТО БЫЛ НЕ ОН

Как же он врал. Может, кстати, поначалу и неосознанно. В первые дни, недели, и, возможно даже, месяцы, в нем говорил Голобородько. Это потом он его придушил и оставил лежать разлагающийся «труп учителя» в качестве памятника самому себе. Видимо, чтобы другим неповадно было. Зеленский клятвенно обещал, что будет договариваться «хоть с чертом лысым», только бы в Донбассе установился мир. Но вместо этого лишь усилил обстрелы городов Донбасса и начал готовить ВСУ к решающему наступлению, которое потопило бы весь регион в крови. В итоге в результате конфликта с Россией на данный момент у ВСУ около 2-х миллионов безвозвратных потерь (без санитарных), а украинские кладбища скоро сравняются своими площадями с территориями городов.

Зеленский говорил, что нельзя делить украинцев на своих и «не своих», все они «важны для Украины», а в результате русскоговорящим гражданам страны и вовсе отказали в праве быть украинцами, установив для них, что таковыми они станут, когда заговорят «на державной мове».

- Весна придет – сажать будем, обещал Зеленский, не выходя из образа Голобородько, намекая на грядущие посадки украинских коррупционеров и смену команды во власти. Команду действительно сменил, но пришедшие вместе с ним стали так воровать, что предыдущие коррупционеры могли только восхищенно цокать языком и спрашивать друг друга: «А что, так можно было?» Если при Ющенко воровали миллионами, то при Зеленском (и вместе с ним) счет пошел на миллиарды, причем, не гривен, вполне себе полноценных евро и долларов США.

В 2023 году украинские власти в одностороннем порядке разрывают с Украинской православной церковью (УПЦ) договор аренды зданий на территории Киево-Печерской лавры. Монахов УПЦ обязали покинуть обитель до конца дня. Фото: EPA

Равенство всех конфессий и невмешательство в дела Церкви – еще одно из обещаний клятвопреступника Зеленского. Про то, что он обещал покреститься в УПЦ даже и говорить уже как-то неудобно, потому что «нынешний» просроченный» с маниакальным упорством уничтожает именно каноническую УПЦ, отбирает храмы, сажает в тюрьмы священников и иерархов именно этой конфессии и даже церковный календарь переделал, чтобы он соответствовал католическому.

ОБЕЩАННОГО СКОЛЬКО ЛЕТ ЖДУТ?

При этом, он очень деятельный врун и клятвопреступник, который щедро разбрасывает заведомо невыполнимые обещания с таким видом, будто выполнить обещанное им – пара пустяков. Вот, например, только часть его обещаний в «довоенном» 2021-м году.

- 4-го марта Зеленский поручил министру образования и науки Сергею Шкарлету восстановить научный флот Украины в составе не менее 36 судов.

- 7-го мая 2021-го президент Зеленский поставил задачу создать индустриальный парк на территории Николаевского судостроительного завода.

- 31-го мая Зеленский подписал указ о создании Президентского университета кибербезопасности, где должны готовить «людей будущего». Тогда же Зеленский пообещал преподавателям этого университета зарплату в 4 тысячи долларов в месяц (или евро – на их выбор).

- 7-го июня Зеленский прогремел своим заявлением на весь мир, пообещав, что Украина за 3 года посадит миллиард деревьев, чтобы «легкие планеты» получили «второе дыхание».

- 16-го июня президент Украины пообещал, что если Запад не поможет Киеву разобраться с Донбассом, то Зеленский создать мощнейшую «с точки зрения техники и войск» армию в Европе.

- 29-го июля Зеленский заявил, что на Украине в рамках программы «Большое строительство» возведут в ближайшее время 19 ледовых арен.

- 25 августа Зеленский дал главам областных госадминистраций (губернаторам) задание открыть, как минимум, по одному новому заводу в каждой области.

- 6-го сентября Зеленский пообещал превратить Харьков в украинскую "Кремниевую долину".

- 11-го сентября Зеленский пообещал построить на Украине 100 стадионов, 2 тысячи "активных" парков и 10 тысяч спортивных площадок.

- 15-го ноября Зеленский пообещал всем привившимся выплатить по тысяче гривен (вот здесь не знаю, может, и выплатил, даже если не всем).

- И, наконец, 1-го декабря 2021-го Зеленский пообещал каждому украинскому учителю выдать по ноутбуку…

Насыщенный для Зеленского был год… на обещания. Естественно, ни одно из перечисленного не было выполнено. Ничего, ни одного пункта.

До того это врун уже обещал создать центр по производству вакцины от коронавируса. Наработки которой у Киева «украли русские» (наверное, как чертежи гиперзвуковой ракеты у США, отчего Штаты до сих пор сидят без нее – чертежей-то нет!), построить до 2024 года украинскую космическую ракету, построить свой «Диснейленд» и создать собственный украинский Голливуд, а также создать государственную украинскую авиакомпанию уровнем ничуть не хуже, чем «Тюркиш Эйрлайнс».

И из этого тоже ничего не было выполнено. Хорошо, что хоть «гиперлуп» украинцам обещал не Зеленский, а «шибанутый на голову» министр инфраструктуры Омелян. А то и это бы можно было бы записать в пассив «просроченному». Но ему чужого не надо, своего хватит.

У ПАНА АТАМАНА НЕМА РЕСУРСОВ. ЛЮДСКИХ

Только не надо говорить, что планы и обещания Зеленского якобы «перечеркнула СВО». Он и без боевых действий на территории Украины справлялся на «отлично», а российская спецоперация стала лишь катализатором, ускорившим процесс. Кстати, он и начало СВО ускорил, заявив о намерении обзавестись ядерным оружием. Бешеная собака с атомной бомбой под боком – это вам уже не игрушки, а вопрос существования в парадигме «или они – или мы». Кстати, на Украине «Большую стройку» еще задолго до начала спецоперации не просто так окрестили «Большим воровством».

Если же подводить вкратце итоги семилетнего пребывания нынешнего «просроченого» узурпатора-комедианта Владимира Зеленского у власти, то для этого потребуется очень много места и времени. Вкратце основные «достижения» можно свести к нескольким пунктам, которые ужаснут любого здравомыслящего человека.

1. Украина рухнула в гигантскую демографическую пропасть, выбраться из которой невозможно даже теоретически. Отток населения составил не менее 12 миллионов человек, и он еще не закончился. Причем, как ни парадоксально с точки зрения Киева, наибольшее количество беженцев с Украины приютила названная врагом Россия. Около 2-х миллионов составили безвозвратные потери ВСУ, еще порядка 1,5-2 миллионов человек стали инвалидами. Сейчас в стране остается, по независимым оценкам украинских же экспертов, не более 20 миллионов человек постоянного населения, более половины которых либо пенсионеры, либо дети. Обычная смертность, кроме потерь на фронте, в три раза превышает рождаемость, а из беженцев, осевших в странах Европы намерены вернуться на Украину послу установления мира не более 25% от беженцев.

Это люди, так называемый человеческий ресурс, но есть ведь и совершенно конкретные материальные активы, которые измеряются в тоннах, гривнах, долларах и т.д.

ИЗ АКТИВОВ- В ПАССИВЫ

2. Украинская промышленность уничтожена как отрасль. Есть остатки черной металлургии, но машиностроения, химической промышленности, нефтехима и других промышленных отраслей не существует. Энергетика влачит жалкое существование и для ее восстановления потребуются годы и миллиарды долларов.

3. Природные ископаемые отданы фактически даром по соглашению с США и секретному соглашению с Великобританией. Право на разработку недр, которые по конституции принадлежат народу, отдано иностранным компаниям, которые выберут правительства этих стран. Кстати, Зеленский обещал еще, что каждый украинский ребенок, который родится в стране получит право на свою долю доходов от украинских недр. Естественно, кинул, в данном случае, детей.

4. Сельскохозяйственные угодья стали собственностью западных агрохолдингов и концернов, которым они были проданы по дешевке после принятия закона о рынке земли на Украине. Украинский земледелец стал чуть ли не собственностью западного дельца.

5. У страны гигантский внешний долг, который она не выплатит ни за 10Ю, ни за 20, ни даже за 100 лет. Внешний долг Украины составляет около 240 млрд. долларов, что уже больше ВВП страны, даже при его подсчете по западной методологии, когда в ВВП засчитываются не только услуги и нематериальные активы, но и полученное внешнее финансирование, в том числе – кредиты. Единственный способ рассчитаться с долгами – списать их. Но кредиторы на такое явно не согласятся. Украина стала всемирным символом самого неприкрытого попрошайничества, а первой ассоциацией с ее лидером является требование «Дай!

6. Вся Украина превращена, по сути, в один большой концлагерь, где не соблюдаются никакие права и свободы человека. По всей западной и северной границе Украина выстроила заграждения из колючей проволоки и препятствия иного рода, чтобы предотвратить бегство из нее собственных граждан. Попытки покинуть ее территорию чреваты летальным исходом, поскольку пограничники открывают огонь на поражение.

БАЧИЛИ ОЧI, ЩО КУПУВАЛИ

И еще много, много, много чего другого. Об этом можно писать чуть ли не вечно. Как написали в одном украинском ТГ-канале, «обещали экономический рост, европейские зарплаты, вступление в ЕС, предсказуемые правила игры и реформированное государство» а получили «массовую эмиграцию и демографический провал, серьезное экономическое давление, рост цен и снижение уровня жизни, системную коррупцию и неэффективность управления, а также затяжную войну, которая радикально изменила все внутренние процессы».

- Все-таки украинцы платят за свое решение. Ведь они избрали Зеленского президентом. Они знали, что он неопытный человек? Знали. Они знали недостатки? Может быть, не знали — зачем голосовали? Они избрали реально президентом Зеленского, — заявил накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко. - Я тоже был таким же «зеленым», как он. Но у меня под ногами была земля, опыт определенный жизненный. А у него шоу. И они это тоже знали, украинцы. Но они его избрали. И сейчас за это платят, и очень дорого платят. Я не имею права упрекать украинский народ, но пусть украинцы разберутся — они ведь тоже в этом виноваты.

Можно было бы и короче сказать. И в этом случае даже на «державной» мове: «Бачили очі, що купували, їжте, хоч повилазьте».

P.S. Чуть не забыл про еще одно из наиглавнейших обещаний Зеленского: «Я намерен выполнить все, что обещал, в свой один срок и уйти, уехать отдыхать». Он и тут всех обманул.

