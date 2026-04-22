Больше рыжих, меньше лысых: Как эволюция изменила человека за последние 10 тысяч лет

Фото: Pixel-Shot/Shutterstock/Fotodom

Цивилизация резко ускорила эволюцию человека, утверждает прорывное масштабное исследование, предпринятое в Гарварде. Городская комфортная жизнь не остановила, а даже подстегнула естественный отбор. Мы стали меньше подвержены алкоголизму, »среди нас появились рыжеволосые, а кожа заметно побелела. Исследование ставит точку в интригующем вопросе: действует ли на нас естественный отбор после того, как мы перестали быть животными? Ответ – да, и еще как. Удивительную статью с неожиданными выводами публикует журнал Nature.

Почему обезьяны сейчас не превращаются в людей? Классический детский вопрос, которым любопытные дети мучают отцов. Новое исследование вооружает пап новым аргументом.

Эволюция резко ускоряется, когда «животное» перестает бездумно лазить по деревьям и берется за дело. Камень первобытного охотника, а в пору развитой цивилизации уже и ножницы с бумагой – это именно та «игра», которая за головокружительно короткий срок превращает мартышку если не в академика, то в человека разумного.

Стоп, в советской школе нам говорили, что труд сделал из обезьяны человека. Выходит, что так? Получается, так.

Эволюция резко ускоряется, когда «животное» перестает бездумно лазить по деревьям и берется за дело. Фото: Gorodenkoff/Shutterstock/Fotodom

НЕВИДАННЫЕ МАСШТАБЫ

Исследователи из Гарварда привлекли колоссальное количество образцов ДНК, такого масштаба наука еще не знала: проанализирован «генетический почерк» почти 16 тысяч человек, живших в Европе - включая Европейскую часть России - на протяжении последних 18 тысяч лет. Этот гигантский отрезок времени включил такие важные моменты, как переход от охоты и собирательства к сельскому хозяйству (неолит), рождение первых империй (около 2 - 3 тысяч лет назад), формирование современного типа экономики (300 - 200 лет назад), и, наконец – на наших глазах - зарождение постиндустриальной среды.

- Благодаря новым методам и большому объему древних геномных данных мы теперь можем наблюдать, как отбор формировал биологию в реальном времени, — говорит руководитель группы Али Акбари, старший научный сотрудник лаборатории генетики Гарвардского университета.

В ИГРЕ ЛИ ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР?

И что же обнаружили? Давайте сначала предположим, а что мы ожидаем найти.

Хотя вопрос относится к числу остро дискуссионных, большинство ученых склонны были полагать, что с появлением цивилизации естественный отбор отошел на второй план. Ведущую роль стал играть социальный отбор. Формирование «элиты» (это случилось еще в неолите) вызвало к жизни группы людей, отделенных от остального общества. Им достаются плоды общественного труда, их персонально защищают военные, у них выше качество жизни (питание, «здравоохранение», какое ни есть). И кажется, что отныне «эволюция» определяется социальными, а не биологическими факторами. То есть главное не сколько ты тянешь в жиме лежа, а в состоянии ли ты проникнуть на вершину человеческой пирамиды.

ВЫЖИТЬ СРЕДИ ИЗМЕНЕНИЙ

Авторы новой работы утверждают: переход к земледелию (так называемая неолитическая революция) не только не затормозил биологическую эволюцию человека, но ускорил ее. За прошедшие несколько тысяч лет человек как вид изменился больше, чем за предыдущие несколько сот тысяч лет.

Причина: человек, меняя сам себе условия обитания, вынужден к ним приспосабливаться. Одно дело жить в условной пещере и бродить по саванне в поисках дичи. Другое – обитать в «доме», и подчинить свою жизнь аграрным циклам. И да, радикальное изменение питания, конечно, в ту же копилку.

Авторы новой работы утверждают: переход к земледелию не только не затормозил биологическую эволюцию человека, но ускорил ее. Фото: S.O.E/Shutterstock/Fotodom

Основным механизмом эволюции оказался направленный естественный отбор. Тонкий, но чисто биологический алгоритм.

Представим, что некая популяция людей попадает в резко изменившиеся условия. Например, пришел ледник, а все щеголяют в набедренных повязках. Допустим, что в популяции у 10% есть крепкие «гены холодостойкости», сформировавшиеся случайно (и не нужные в эпоху до ледника). А 90% мерзлявы. В результате выживут и дадут потомство эти 10%, прочие, увы, нет. То есть направленный отбор выбирает не средний признак, а крайний, и делает его превалирующим.

Условия жизни людей в последние тысячелетия быстро менялись (сами и меняли). Именно поэтому направленный отбор работал на всю катушку. И это изменило структуру как минимум 479 участков ДНК человека.

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ КОНКРЕТНО?

- эволюция сделала человека более светлокожим. Что интуитивно понятно: будучи меньше зависим от природы, человек осваивал все более северные территории, где мощная защита от солнечного ультрафиолета оказалась коже не нужна;

- появились рыжеволосые – и это объяснить труднее, но оно связано со светлой кожей;

- человек стал меньше подвержен алкоголизму;

- появились люди с непереносимостью глютена – именно тогда, когда стали выращивать пшеницу (на 80% состоит из глютена). Нелогично? Более чем;

- широкое распространение получила III группа крови. Считается, что она обеспечивает лучшую устойчивость к инфекциям;

- меньшая вероятность мужского облысения. Можно «ненаучно» предположить, что в холодном климате с шапкой волос – теплее, но причина не только в этом (а какая, предстоит разобраться);

- меньшая склонность к ревматоидному артриту (а тут все прозрачно, в холодной пещере с артритом не выжить).

ЛОГИКА И НЕЛОГИЧНОСТЬ ПРИРОДЫ

Мы привели «очевидные» причины таких изменений, но в исследовании подчеркивается: далеко не всегда понятно, чем тот или иной признак показался природе лучше.

Скажем, более светлая кожа – лучше вырабатывается витамин D, констатируют авторы работы. Что очень хорошо, если солнечного света мало. Но рыжие волосы выглядят «лишними» в этой истории и вроде как преимуществ не дают. Загадка.

Эволюция не всегда шла прямо и часто «петляла». Так, человек сначала стал решительно невосприимчив к туберкулезу, но 3500 лет назад (начало «городской жизни»?) защита пошатнулась, и теперь имеем, что имеем. Точно так же отчасти вернул свои позиции (около 2 тысяч лет назад) рассеянный склероз.

- Вероятно, это отражает изменения в окружающей среде или появление новых патогенов, - предполагает Али Акбари.

Ученые намерены продолжать исследования.

КСТАТИ

Кем станет человек?

Теперь на этот вопрос даже страшно и отвечать, ведь новое исследование все изменило. Тем не менее, просуммируем гипотезы, которые чаще других попадаются в научных статьях.

! Люди станут больше похожи друг на друга (выработка усредненной внешности из-за глобализации). Так что бабушки, ворчащие, будто «молодые все на одно лицо», возможно, правы.

! Человек станет менее индивидуалистичен. Несмотря на кажущуюся разобщенность, цифровая среда формирует скорее взаимозависимость всех от всех. Если раньше даже подросток мог интуитивно «выжить в тайге», сейчас он не сварит макарон без обучающего ролика.

! Возможно, мы продолжим терять зубы (зачем такие мощные при нежном питании).

Добавьте к этому переселение на Марс (деградация мышц в низкой гравитации, удлинение тела) или воздействие встроенных в мозг и тело чипов («искусственная телепатия», например) – и вы получите футуристическое существо, лишь отдаленно напоминающего предка «из пещеры».

Но не факт, что будет именно так

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Повреждает ДНК»: Правда про Е-добавки — от каких следует отказаться, а какие не представляют угрозы

Попугаи придумывают имена себе, другим птицам и людям: как звучат эти клички на человеческий слух

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Таких берут в космонавты! Как люди попадают в звёздный отряд