Прибалты, визжа, побегут в Совбез ООН — а у нас все аргументы готовы. «Беспилотное безумие» приведет к катастрофе в Европе

Британия уже начала поставку на Украину боевых беспилотников

В Госдуме заявили, что решение о потенциальных ударах по местам производства беспилотников в Европе для нужд ВСУ уже принято. Такой была реакция в нижней палате парламента на опубликованный Минобороны РФ список адресов, где делают БПЛА для Украины, поставки которых резко возросли.

На Радио «Комсомольская правда» говорили с главою Центра изучения военных и политических конфликтов Андреем Клинцевичем.

У БРИТАНЦЕВ СВЕРБИТ

- Рост числа беспилотников у Киева отмечают все. Чем мы отвечаем? Где удары «орешниками» и «буревестниками» по местам производства и старта дронов?

- Это разные орбиты. Орбита «Буревестника» позволяет нам доминировать в стратегии прорыва американской эшелонированной системы противоракетной обороны. Бывший командующий войсками НАТО в Европе сказал, что если бы не современное российское ядерное оружие, Штаты давно были бы в конфликте. Американцы не хотят в него вступать, понимая, что это может закончиться плохо, - приводит слова Клинцевича KP.RU.

- А британцы, судя по 120-тысячным поставок дронов Киеву, не понимают?

- Метревели, глава британской МI6, сказала: мы будем воевать с русскими без проблем.

- На каком фронте - диверсионном?

- А вы думаете, у нас чисто случайно пожары на пороховых заводах происходят? И да, проблема беспилотников серьезная. При том, если почитать украинские паблики, они тоже серьезно жалуются, что русские контролируют небо, и наносят глубинные удары.

На Украине работают центры, где учат управлять военными БПЛА

«ГЕРАНИ» БЕСПОКОЯТ

- Где истина — посередине?

- Есть такая особенность, когда у тебя происходит сужение поля восприятия, и тебе кажется, что именно в твой окоп все летит. Ситуация на разных участках по-разному складывается. Там, где работает наш «Рубикон», скажем, на Константиновском направлении, противник в ужасе. Они не могут с Алексеево-Дружковки пробиться к своим. Горят колоннами, куча закладок, минирование, «Герани» при полете куда-то сбрасывают мины, которые закладываются на дорогах. Потом эта же «Герань» летит, начинает уклоняться от дронов-перехватчиков. И наносит удар по цели. Украинцы говорят, что русские так динамично адаптируются к обстановке, что они не успевают тиражировать положительный опыт, потому что он слишком быстро устаревает.

- Но, судя по данным нашего Минобороны, десятки заводов как минимум в 8 странах, чуть ли не в три смены для Украины клепают самые современные БПЛА.

- Да, британцы, немцы, поляки, чехи, прибалты выпускают готовые дроны. Эти дроны упаковываются в гражданский контейнер - и он прямо едет до линии фронта. Их даже не перепаковывают, сразу приводят в боевое состояние на местах базирования, запуска, когда добавляют взрывчатку и все остальное.

ДОРОГИЕ НАШИ ПВО

- И это проблема?

- Проблема в том, что противник вынес свою тыловую инфраструктуру в Европу. А Европа перевооружается и испытывает технологии на Украине. К сожалению, цифра дронов, которые летят в нашу сторону ежесуточно, уже сравнялась с нами. Они пытаются нашу систему ПВО изматывать. А кратно нарастить производственной мощности по ракетам для ЗРК – это сложно.

- И зенитная ракета сама по себе дорогая.

- Головная часть, блок наведения – он самый сложный. Не потому, что труба или твердотопливный двигатель у нее очень дорогой. Там именно система наведения - сложнейший механизм. Куча механики, гироскопы. Когда смотришь на эту ракету, швейцарские настольные часы с турбийоном - просто детский лепет. Все собирается вручную. И ты видишь этот цех, где собирают, и новые места уже разворачивают для наращивания. Это сложно, дорого.

- А «малые» ПВО?

- Мы уходим в мини-ЗУР, микро-ЗУР – зенитные управляемые ракеты. Направленная энергия нам здесь помогает. Китайские комплексы лазерного перехвата работают эффективно, но они совсем не бесплатно нам достаются. В этом отношении нужны определенные решения.

Германия обещает крупные поставки боевых дронов на Украину

ПРИБАЛТЫ ЗАВИЗЖАТ

- Например?

- Есть заявление Шойгу. Я бы на месте руководства стран Прибалтики, которые дают транзитные коридоры для дронов ВСУ, задумался серьезно.

- Шойгу сослался на статью устава ООН о неотъемлемом праве государств на самооборону в случае вооруженного нападения.

- Я присутствовал на заседаниях Совбеза, был исполнителем документов Совбеза. Это заявление говорит о том, что пошло реальное предупреждение. В первую очередь, это легализация наших ответных действий по территории стран НАТО - перед глобальным Югом, перед Китаем.

- Чтобы никто не сказал, что русские «вдруг с ума сошли»?

- Да, ведь русские предупреждали, стреляли в воздух, говорили о том, что не надо этого делать, вот статья. Мы сразу готовим тезисы для будущих заседаний Совбеза ООН, куда побегут прибалты визжать: русские по нам ударили дронами, а мы белые и пушистые! И там будет сказано: вот предупреждения - одно, второе и третье.

- Нас услышат?

- Если там есть вменяемые эксперты, они поймут. Но, к сожалению, европейцы не остановятся, как я думаю. Возможно, в их стратегию тоже входит эскалация конфликта через провоцирование нас на те или иные действия. Президент уже сказал, что мы готовы к нанесению ударов. Высокоточных средств поражения, которые могут бить по территории Европы, у нас больше. И выносить заводы мы сможем там более серьезно.

ЕВРОПА «ВЗБОДРИТСЯ»

- Они же будут пытаться отвечать.

- Если начнет разворачиваться конфликт, как на Ближнем Востоке, Европа очень сильно «взбодрится». Это Украина уже привыкла к суммарным 10 тысячам ударов в месяц высокоточными средствами поражения. А для Европы это будет катастрофа.

- Если сегодня что-то прилетит по заводам в Прибалтике — что будет завтра?

- Когда по ангарам украинских заводов в Литве или в других странах Прибалтики начнут случайно падать беспилотники, которые полетят по тем же маршрутам , что и украинские, только в обратную сторону, то будет запущено двухстороннее движение. Раньше Сибига, глава МИД Украины, в падении украинских дронов в Эстонии обвинял русские станции РЭБ. А теперь можно говорить: это украинский РЭБ наши дроны сбил с курса, их маршрут как-то изменился. Ну, бывает.

- Насколько эффективны удары по украинской энергетике сейчас? Даже Буданов*, признает, что восстановить ее после СВО Украина сможет очень нескоро.

- Восстановить можно что угодно - сроки восстановления разные. После ударов по железнодорожным путям срок восстановления - часы. Мосты - да, сложнее, но можно быстро наладить переправу, и мы видим примеры. Энергетика, особенно все, что связано с несложными конструкциями, проводами, - это быстро восстанавливается. Самое сложное – это генерация. Да, генерацию мы вынесли в какой-то степени, небольшие остаются атомные генерации. Здесь мы пока не работали.

* Внесен в список в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

