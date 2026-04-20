Вопрос дня: А вам за минувшие 25 лет в чем стало лучше жить?

Ирина Зарипова, председатель Общественного cовета по развитию такси:

- Мобильность населения выросла. В 2000-е, чтобы купить билет на самолет, нужно было ехать в кассы, стоять очередь, потом еще на рейс очередь… Сегодня можем принять решение о поездке за 5 минут, купить билет онлайн, вызвать такси и помчаться в аэропорт. Пройти регистрацию по биометрии, прилететь, взять каршеринг и поехать путешествовать по стране.

Константин Бабкин, президент ассоциации «Росспецмаш», председатель Московского экономического форума:

- Наши тракторы и комбайны стали гораздо более производительными - меня вот что радует! Еще общество стало более стабильным и менее конфликтным. Это проявляется во многом. Элементарный пример: пешеходов на зебре пропускать стали. Впечатляют компьютеризация, мобильная связь, доступность информации. Меньше фильтров на ее пути.

Евгений Тишковец, ведущий специалист центра погоды «Фобос»:

- Мне во всем стало лучше! С точки зрения качества жизни родина никогда не жила так хорошо. Единственное, не хватает больших побед: как полет в космос или Победа в Великой Отечественной. Последние 25 лет моей биографии делятся поровну. Первые 12,5 года я служил в Вооруженных силах. Ушел в запас и начал с чистого листа. Каждый день моя творческая работа приносит огромное удовольствие.

Шура, певец:

- Мне очень нравятся соцсети. Без них, конечно, тоже было хорошо: больше встреч, разговоров на кухне, во дворах… Но с ними есть возможность моментально получать обратную связь. Я каждое утро читаю комментарии, которые мне пишут. Например, долго сомневался, выпускать ли книгу. А сразу после выхода получил много приятных сообщений из разных городов. И с песнями так же!

Илья Смирнов, подмосковный фермер, сооснователь первой в России фермы альпак:

- Как предприниматель отмечу все «кассовые штуки» - с ними реально удобно! Чеки онлайн, бухгалтерия… А как гражданин замечу, что люди стали добрее и лучше. Исчез мордобой на улицах, люди из окна мусор почти не выбрасывают. Видишь непорядок и не пройдешь мимо. Надеюсь, мы и дальше будем становиться лучше.

Анатолий Карпов, чемпион мира по шахматам:

- А мне не нравится, что политика вмешалась в спорт. Что нравится?.. Пройдет турнир моего имени (23 мая гроссмейстеру исполняется 75 лет. - Ред.). Будем считать это приятным событием.

Людмила Высоцкая, мастер по янтарю, член Союза художников декоративно-прикладного искусства РФ, лауреат премии искусств и премии "Патриот земли российской" имени великого князя Александра Невского:

- Я не вошла в то поколения поколение людей, которым в советские года давали квартиры. Я рада, что появилась ипотечная программа. Я тот человек, который исправно платил 15 лет, и теперь обладатель своего жилья. Еще отмечу интернет, который помогает быть на связи с близкими. Я сама живу в Калининграде, а родня в Латвии, общаемся через соцсети. Надеюсь, что будут улучшения в работе, потому что художникам, работающим с янтарем, очень сложно участвовать в выставках. Нужно получить много документов прежде, чем приступить к проекту и тем более вывезти работы в другой город. Пока использую возможность, которой раньше не было, выставлять фото своих работ. Благодаря Евразийскому союзу я уже посетила с выставками много стран, в том числе Китай, Африку, Индию.

Татьяна Смоквина, мама 12 приемных детей, Краснодарский край:

- Это то, что мы могли дать путевку в жизнь нашим детям. Не только своим, но еще и обездоленным детям, которых мы растили, которые жили вместе с нами и сейчас общаются, всегда на связи, всегда помогают. И, конечно, это духовное улучшение. Например, уже четвертый год мы занимаемся волонтерством – готовим, шьем, печем, вяжем для бойцов на СВО. Стараемся быть нужными людьми кому-то – не просто жить, существовать для себя, а оказать кому-то помощь.

