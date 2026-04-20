Боевая работа саперов Фото: скриншот видео.

В Красноармейске Донецкой Народной Республики, находящемся под постоянными артиллерийскими ударами ВСУ, идет сплошное разминирование улиц. Ведется работа по обезвреживанию взрывных устройств во дворах и домах города.

Военнослужащие гвардейской инженерной бригады группировки войск «Центр» проводят разминирование городских территорий, дорожного полотна и прилегающих участков несмотря на ежедневные обстрелы.

Инженеры группировки войск «Центр» очищают кварталы Красноармеска от мин и боеприпасов

«Противник продолжает применение ударных беспилотников по жилым постройкам, а также ночное дистанционное минирование местности самодельными взрывными предметами с помощью гексакоптеров. Потому саперам приходится работать с утра до вечера, подвергая себя риску атак вражеских FPV-дронов», - комментируют кадры в Минобороны России.

Действия инженерных подразделений направлены на обеспечение безопасности гражданского населения Красноармейска и содействие продвижению российских войск в рамках специальной военной операции.

«Делаем все, чтобы военные и мирное население не пострадало. Во время разминирования к нам подошел дедушка и указал на снаряд, который лежит у дверей, под деревом - другой», - обратил внимание на помощь местных жителей сапер Владимир Белоусов.

Профессионализм и самоотверженность военнослужащих позволяют успешно решать боевые задачи на Добропольском направлении.

