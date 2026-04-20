Фото: скриншот видео.
Расчеты ударных беспилотников группировки войск «Центр» успешно поражают живую силу противника на Добропольском направлении. В авангарде операторы БПЛА 114-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, входящей в состав 51-й гвардейской общевойсковой армии.
«Наши воины неустанно ведут разведку в своей зоне ответственности, фиксируют передвижение противника и немедленно передают координаты цели другим расчетам FPV-дронов и артиллеристам. Высокий профессионализм специалистов подразделений беспилотных систем «Центра» эффективно пресекает попытки противника укрепиться и перегруппироваться», - комментируют кадры в Минобороны России.
На кадрах можно также увидеть, как специалисты войск беспилотных систем из подразделений спецназа группировки «Центр» вывели из строя БТР, танк, а также уничтожили беспилотники и другую технику ВСУ.
Кроме того, в режиме «свободной охоты» операторами были поражены пикапы, личный состав ВСУ, а также роботизированные комплексы с военным имуществом и боеприпасами.
В ходе постоянного мониторинга воздушного пространства наши воины регулярно сбивают гексакоптеры, оснащенные ретрансляторами и системами сброса мин.
По выявленным скоплениям пехоты и техники противника операторы корректируют расчеты реактивных систем залпового огня РСЗО БМ-21 «Град» 35-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады.
Артиллеристы оперативно обстреливают опорники врага реактивными 122-мм снарядами.
«Эффективное взаимодействие артиллерийских подразделений и подразделений беспилотных систем группировки «Центр» позволяет успешно поражать формирования ВСУ, обеспечивая поддержку штурмовых групп на Добропольском направлении», - подчеркнул старший наводчик РСЗО БМ-21 «Град» Андрей Зубков.
