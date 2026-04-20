Выполнение задач операторов ударных БпЛА

Военные разведчики группировки войск «Восток» с помощью разведывательного дрона заметили готовящееся контрнаступление украинских вооруженных формирований в Запорожской области.

Информация о местоположении противника была немедленно передана операторам ударных дронов и артиллерии.

Военные разведчики сорвали контратаку украинских боевиков

«FPV-дроны нанесли прицельные удары по пикапам, перевозившим личный состав штурмовых групп, что сорвало их выдвижение. Одновременно были атакованы и уничтожены группы ВСУ, пытавшиеся скрытно пробраться к позициям российских войск через лесополосы. В ходе операции также был обнаружен и уничтожен полевой склад с боеприпасами, предназначавшийся для обеспечения вражеского десанта», - прокомментировали кадры в Минобороны России.

В военном ведомстве отметили, что вся работа велась с использованием отечественных закрытых средств связи. В итоге противник понес значительные потери в живой силе и технике, а его контратака была полностью сорвана.

Также можно увидеть, как наши воины разнесли в Запорожской области укрепленный опорный пункт ВСУ.

На этот раз военные разведчики выявили крупный узел обороны противника, оборудованный в жилой застройке с использованием подвальных помещений и подземных коммуникаций. Для нейтрализации мощных фортификационных сооружений были привлечены расчеты тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек».

Экипаж «Солнцепека» нанес удар термобарическими снарядами, которые полностью выжгли укрепленные здания, подземные туннели с находившейся там живой силой противника.

«Опорный пункт ВСУ был ликвидирован. Термобарические снаряды, воспламеняясь, создают экстремально высокие температуры и избыточное давление, гарантируя полное уничтожение живой силы в зоне поражения», - пояснили в военном ведомстве.

