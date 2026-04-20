Боевая работа артиллерийских расчетов

Расчеты артиллерии и подразделения беспилотных систем 3-го армейского корпуса «Южной» группировки войск успешно поразили несколько временных позиций украинских боевиков в Константиновке.

Украинские военные, неся существенные потери в Константиновке, часто используют для прикрытия дома и подвалы в частном жилом секторе. И эти «укрытия» становятся их братскими могилами.

Российские войска поразили несколько временных позиций украинских боевиков в Константиновке

«По данным военной разведки, силы ВСУ рассредоточились по зданиям для минимизации потерь. Были обнаружены места скопления живой силы противника в жилой застройке. После точного определения координат, артиллерийские расчеты и операторы FPV-дронов 3-го армейского корпуса начали работу по выявленным целям. Удары наносились по укрытиям, в том числе по подвальным помещениям, где противник пытался избежать поражения», - комментируют кадры в Минобороны России.

Артиллерийские расчеты Д-30 при уничтожении укрепленных позиций используют замедлитель взрыва снаряда. Снаряд сначала пробивает максимально возможный слой земли, а затем уже взрывается. FPV-дроны через окна и проломы оперативно поражают обнаруженных боевиков.

Скоординированное взаимодействие артиллерии и беспилотных систем позволяет проводить эффективную зачистку застройки, предотвращая закрепление или перегруппировку противника на передовых позициях.

Противник пытается поддержать боеприпасами и провизией блокированные огнем группы штурмовиков с помощью наземных роботизированных комплексов. Но операторы FPV-дронов 68-го танкового полка уничтожают их на подходе. Ни тушкой, ни роботом украинским боевикам не дают занять боевые позиции.

На кадрах можно увидеть ликвидацию одного из роботов в районе села Торское.

