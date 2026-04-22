Красная дорожка Гала-ужина премии Муз-ТВ: Сверкающий Киркоров с милым питомцем, рокерша Лолита и Тодоренко в мини

Гала-ужин премии «Муз-тв» собрал на своей красной дорожке весь цвет российской эстрады. Синий пресс-волл с логотипами канала, фиолетовый ковер под ногами, огни вспышек и, конечно, парад нарядов, каждый из которых достоин отдельного разговора. Вместе с дизайнером Аникой Керимовой мы разобрали все образы вечера - от смелых кожаных экспериментов до классических монохромных ансамблей.

Филипп Киркоров

- Филипп, как всегда, появился не просто в наряде – он явился с заявлением. Черный пиджак с объемными плечами украшен крупными кристаллическими аппликациями на лацканах и манжетах – тяжелое серебряное сияние, которое на темном фоне смотрится особенно эффектно. Под пиджаком – белая рубашка с широким воротником и диагональными полосами, джинсы дополняют образ неожиданной повседневностью. Пояс с массивной пряжкой и кольца на пальцах завершают картину.

Весь образ – сознательная игра на контрасте: рок-н-ролльная небрежность джинсов против театральной пышности верха. Это фирменный киркоровский прием, и он работает безупречно. Блондинистые растрепанные волосы и крупные очки в черной оправе добавляют образу иронии и узнаваемости. Отдельного упоминания заслуживает маленький рыжий пес Леонардо на руках у артиста, которого поп-король трогательно называл «своим сыночком» – живой аксессуар, который окончательно превратил выход в яркий перформанс.

Зара

- Певица Зара выбрала путь, по которому идут немногие – путь абсолютного лаконизма, и прошла его с достоинством. Черный костюм с асимметричным жакетом и широкими брюками выполнен в строгом, почти архитектурном силуэте. Длинные ниспадающие полы жакета создают эффект плаща, добавляя образу графичности и движения.

Прямые темные волосы до плеч, опущенные вдоль лица, усиливают вертикаль силуэта и визуально вытягивают фигуру. Крупные серьги с камнями – единственная уступка блеску вечера, и она абсолютно уместна. Небольшой черный клатч в руке не нарушает монохромию образа.

Группа «Корни»

- Трио сделало ставку на уличный стиль. Первый солист выбрал черные спортивные брюки и бомбер с монограммой. Второй – объемный стеганый бомбер с фактурой под кожу, самый интересный выбор из трех. Третий – пестрая куртка с буквенным принтом и белая футболка.

Группа сознательно дистанцировалась от вечернего дресс-кода – в этом есть своя логика и доля рокерской наглости.

Мария Янковская

- Блогер выбрала один из самых неординарных образов вечера. Черное платье из плотной ткани с пышной юбкой-баллон сочетается с прозрачным серым верхом – полупрозрачные рукава и нижний ярус создают многослойность и воздушность. Прическа – высокий пучок из боксерских косичек – добавляет образу экспрессии и молодого задора.

Контраст матового черного и серебристо-серого тюля создает интересный диалог между структурой и легкостью. Небольшая черная сумка и деликатное колье уместно дополняют образ, не перегружая его.

Алсу

- Певица появилась в образе, который можно описать одним словом – мощь. Укороченный кожаный жакет поверх белой рубашки с воротником и галстуком – отсылка к строгому деловому стилю, которую тут же разрушает длинная юбка из черной кожи с легким блеском, ниспадающая до пола.

Этот образ работает на контрастах: мягкая белая рубашка против жесткой кожи, строгий верх против текучего силуэта юбки, деловая эстетика против вечернего мероприятия. Прямые темные волосы каре и аккуратный макияж не отвлекают от наряда – все внимание достается одежде. Руки на бедрах и уверенная стойка делают образ завершенным.

Кожаная юбка с небольшим шлейфом визуально удлиняет силуэт и придает фигуре скульптурность. Это сильный, харизматичный образ – современный и при этом с классическим костяком. Один из лучших на вечере.

Лолита Милявская

- Лолита вышла на дорожку в образе, который точно отражает ее творческую личность. Черный облегающий свитер с воротником под горло, узкие черные брюки, заправленные в высокие ботинки на каблуке – все это база. Но детали превращают образ в высказывание: крупный крест на длинной цепочке, металлическая цепь на поясе, вместительная кожаная сумка через плечо.

Короткая стрижка и прямой взгляд дополняют образ уверенностью. Это эстетика рок-н-ролльного шика – когда нет ни одного лишнего элемента, но каждый несет смысл.

Анна Семенович

- Анна сделала ставку на силуэт с акцентированными плечами – и не прогадала. Строгий черный жакет с подплечниками, приталенный по фигуре, создает выразительный, почти скульптурный верх. Длинная юбка с мерцающим декором – деликатный контраст матовому верху. Крупная брошь Chanel на лацкане – золотая точка всего образа.

Блонд и макияж с акцентом на глаза гармонируют с торжественностью наряда. Образ одновременно властный и женственный – именно то сочетание, которое работает на красной дорожке.

Возможно, образ выиграл бы от более изящной обуви – острые черные ботильоны немного утяжеляют нижнюю часть силуэта. Но в целом это уверенный, продуманный выход, в котором все на своем месте.

Лена Катина

- Участница t.A.T.u. появилась в образе, который стал, пожалуй, самым смелым на вечере. Черный кожаный жакет оверсайз с массивными плечами, корсет со шнуровкой, кожаные брюки с завязками вдоль голени – все это создает законченную готическую эстетику. Рыжий хвост и красный маникюр добавляют образу цветового акцента.

Вырез на груди – смелое решение, которое уравновешивается строгостью всего остального. Образ продуман до деталей: каждый элемент работает на общую идею – жесткость, сила, провокация.

Регина Тодоренко

- Ведущая завершила наш парад образов – и сделала это с воздушностью. Кремово-бежевое мини-платье из драпированного шелка с высоким воротником и ниспадающими шарфами по плечам – это образ, в котором движение заложено в самой конструкции. Регина буквально парила на дорожке, держа концы шарфов в поднятых руках.

Золотые браслеты, крупные серьги, белые туфли на остром каблуке – каждый аксессуар подобран с точностью. Гладко зачесанные волосы обнажают лицо и уши, акцентируя украшения. Образ легкий, игривый и при этом безупречно выполненный.

