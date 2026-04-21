Гала-ужин премии МУЗ-ТВ 2026

Вечером, 21 апреля, в отеле Imperial Plaza в Москве состоялся гала-ужин премии МУЗ-ТВ. Явка, кажется, была не хуже, чем на самой церемонии: от Филиппа Киркорова с собачкой и Яны Рудковской до Шуры и Лолиты. Артисты удивляли не только своими образами, но и громкими высказываниями.

Эпатажная артистка MARGO пришла на мероприятие в образе школьницы: в жилетке, рубашке, галстуке и очках. На спине висел огромный черно-желтый рюкзак.

MARGO ответила на комплимент корреспондента KP.RU, что сегодня выглядит очень умной. «Почему же только сегодня? Я всегда умная. Раз у меня продюсер король, а я звезда номер один!» — воскликнула артистка. При этом она уточнила, что рюкзак нужен для большого количества номинаций, а не для того, чтобы забрать домой закуски и десерты со стола. «Мне нельзя еду, я набрала и теперь худею! Ротик на замочек», — заверила MARGO.

Певица Алсу прокомментировала идею вернуть в школы обязательный общественный труд, включая уборку класса, дежурства и благоустройство территории. «Обязательно! Вообще, пионеры были молодцы!» — заявила певица.

Анна Семенович поделилась своими планами на лето. По словам артистки, она решила остаться в Москве и отказалась уезжать за город на лето.

Что касается отпуска, то Семенович подумывает вновь отправиться в Испанию. «За город что-то не мое, поэтому мы решили остаться в городе. По поводу отдыха, пока мы только недавно прилетели, вот на Алтае были, на Байкале были, в Таиланде были, поэтому, может быть, только в августе. В прошлом году я летала в Испанию, хорошо отдохнули. Может быть, в этом году тоже полетим», — сказала Анна.

Диджей Катя Гусева в разговоре с корреспондентом KP.RU встала на защиту 20-летнего певца Вани Дмитриенко. Напомним, недавно парень неудачно пошутил в адрес своих взрослых фанаток, назвав их со сцены «пенсионным фондом». Вот только такой юмор оценили не все. Гусева предложила простить юного артиста. «Он же совсем молоденький. И, боже, представляете, слава такая пришла. Вот два года просто человеком все восхищаемся. У меня как у диджея он в плейлисте. Я думаю, что это правда была шутка, и ничего обидного в этом нет», — уверена Гусева.

Появилась на мероприятии и Яна Рудковская, которая отказалась от своих знаменитых пышных платьев в пользу облегающего блестящего наряда и миниатюрной сумочки. По словам именитого продюсера, сменить стиль она решила после похудения. «Такие изменения ни с чем не связаны. Я похудела и начала носить более красивые платья, которые обтягивают. Худела с помощью интервального голодания 8/16. Я не голодала, просто 8 часов ем, 16 — голодаю», — заверила Яна.

Также на гала-ужине появился популярный певец Xolidayboy, чья песня «Пожары» долгое время находилась на вершине музыкальных чартов. Артист не сможет появиться на премии МУЗ-ТВ 6 июня из-за большого сольного концерта, поэтому решил посетить хотя бы гала-ужин. При этом Иван Минаев, так на самом деле зовут музыканта, возмутился видео, которые разлетелись с прошлогоднего пресс-завтрака этой же премии. На роликах музыкант очень активно ел стоявшие на столе закуски, пока остальные артисты молча смотрели на еду. По словам Xolidayboy, такому хайпу он был не рад.

«Нечего больше обсудить. Обсудили бы музыку, обсудили номинантов, обсудили, я не знаю, как кто-то там летает над стадионами, но точно не то, как я ем. Прикиньте, насколько у нас скудное информационное поле осталось, что ничего интересного, просто какой-то тип ест? Такое внимание ко мне не порадовало. У меня закрыто все, директ, комментарии все, мне это не надо. Я выбрал путь музыкального ремесленника», — заявил разгневанный певец.

Неожиданно на гала-ужине появились рэпер Джиган и Оксана Самойлова, которые 1 апреля развелись спустя почти 15 лет брака. Правда, вышли они по отдельности. Сначала к журналистам подошел Джиган, который опроверг слухи о романе с Анной Седоковой. «Я не готов к никаким вообще отношениям. Я ни с кем не состою в отношениях. Все», — заявил он.

После того, как Денис немного посидел в зале и покинул отель, в котором проходило мероприятие, на горизонте появилась Самойлова. Она, не сдерживая эмоций, предположила, что бывший муж и отец их четырех детей ее проклял. «И сейчас мне никто не нравится. Я думаю, это проклятие, я думаю, Джиган меня проклял, чтобы просто мне никто не нравился», — предположила Самойлова.

Была и другая пара, которая к браку лишь готовится. Речь про блогера Диму Масленникова и певицу Клаву Коку. Общаться с журналистами они отказались и спешно убежали к своим столикам рядом со сценой. Кстати, перед гостями выступили Филипп Киркоров, Зиверт, Холидейбой и другие артисты. Помимо объявления номинантов, на гала-ужине назвали имя седьмого ведущего церемонии, ей оказалась комик Марина Кравец.

Также на мероприятие заглянули Шура, Лолита, Игорь Крутой, Николай Расторгуев, Зара и многие другие знаменитости.

