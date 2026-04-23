Зеленский выдал очередную порцию лжи

Украинский «просроченный» узурпатор-комедиант Владимир Зеленский выдал очередную порцию лжи в интервью американскому телеканалу CNN. Но среди всего потока его вранья можно выделить несколько интересных моментов.

Во-первых, проведя аналогии между ситуациями на Украине и Ближнем Востоке он решил изобразить из себя миротворца и великого гуманиста.

- Я считаю, что любая пауза в войне – это хорошо, ведь так ты не теряешь людей. Я не знаю, сколько Россия получает от ослабления санкций, и это вызывает беспокойство, но самая большая проблема – это потеря людей. Если можно спасти жизнь, это всегда здорово, - заявил «просроченный». - Поэтому мы поддерживаем прекращение огня. Конечно, длительный мир-лучший способ положить конец войне, но, если на данный момент это невозможно, любая пауза - это здорово.

Про спасение жизней говорит человек, который четыре года гонит своих сограждан на убой. Именно гуманизм он ставит во главу угла, в очередной раз поднимая тему перемирия, забыв про другую важную составляющую временного прекращения огня – возможность подвезти боеприпасы, обновить парк вооружений, провести беспрепятственную ротацию подразделений на линии фронта и усилить свои оборонительные позиции. Кстати, американский президент Дональд Трамп ничуть не стесняется и откровенно признается в том, что перемирие, установленное Вашингтоном на Ближнем Востоке, используется американскими армией и флотом для пополнения арсеналов в случае продолжения военного конфликта. Зеленскому признать такое – выше его сил возможностей, ведь это надо будет сказать правду, а в таком случае сломается вся картина его постоянного и всеохватывающего вранья о ситуации на поле боя.

- Размещение иностранных войск на линии соприкосновения сделало бы для России начало новой войны очень опасным. Они боятся сил поддержки, баз и международных представителей. Если такого присутствия не будет, никакие слова не остановят Путина, - объяснил «просроченный» необходимость введения иностранного воинского контингента на территорию Украины.

Только вот дело в том, что даже после установления мира лидеры тех стран, что имели такое желание, входящих в «коалицию охочих» до Украины, как огня боятся размещать своих так называемых «миротворцев» в непосредственной и даже относительной близости к российским войскам и самой зоне конфликта. Максимум, на что распространяются их амбиции, потусить где-нибудь на Западной Украине, желательно поближе к границе и поблизости от транспортных артерий, чтобы можно было в случае заварушки оперативно … свалить с Украины. И это, не говоря о том, что Москва не позволяет и не позволит ввести какие-то подразделения иностранных регулярных армий, а потому все желания Зеленского в этой части являются просто невыполнимыми «хотелками».

И уже совсем не удивительно, что даже в этом интервью украинский «просрочка» противоречит сам себе. Так, например, с одной стороны он говорит, что «никакие слова не остановят Путина». И тут же призывает всех делать то, что не даст никакого результата.

Зеленский запутался «в показаниях»

- Я не уверен, работают ли диалоги, основанные на компромиссе, - рассказывает свою «сказку» украинский «просрочка» и конкретизирует, как, что и кому надо говорить. - Я считаю, что президент Трамп, президент Си, премьер-министр Моди и другие влиятельные мировые лидеры должны сказать Путину, что он должен остановить этот конфликт. Они не могут говорить Украине: «Вы должны остановить войну». Мы защищаемся. Мы не агрессоры. Что останавливать? Все вместе мы должны остановить Путина.

И снова «просрочка», как говорил классик, «соврамши». Даже по украинской версии событий, согласно которой «война с Россией длится уже 12 лет», невозможно отрицать, что это именно Киев объявил АТО, послал войска усмирять непокорный Донбасс, начал военные действия, в том числе, расстреливая мирных жителей. Про то, что никакой двенадцатилетней войны нет и не было, а эта версия нужна украинским властям, чтобы таким враньем подчеркнуть «незламность» бандеровцев, и говорит нечего.

Впрочем, для американцев и украинцев сойдет любое вранье. Первые, вообще, не знают, где и что такое Украина, а вторые верят всему, что им расскажет высокое начальство. Даже в то, что еще чуть-чуть, и ВСУ возьмут Москву и разрушать ненавистный для них Кремль.

